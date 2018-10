24 октября 2018 г. Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн | The Wall Street Journal Как один упорный банковский служащий разоблачил скандал с отмыванием российских денег на 200 млрд долларов "Чтобы раскрыть один из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, оказалось достаточно заплатить один фунт стерлингов", - пишет The Wall Street Journal. "Британец Говард Уилкинсон, трейдер, работавший в отделении одного датского банка в Эстонии, подметил, что некая лондонская фирма, чуть ли не каждый день переводившая через это отделение больше 1 млн долларов, ранее подала британским властям отчет, в котором утверждала, что не имеет ни дохода, ни активов. Скачивание отчета обошлось Уилкинсону в 1 фунт", - повествуют журналисты Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн. "А в сентябре нынешнего года - спустя 5 лет после того, как Уилкинсон забил тревогу - его бывший работодатель Danske Bank объявил, что через его крохотное отделение в Эстонии прошло более 230 млрд долларов из России и других бывших советских республик. Значительная часть этих денег, вероятно, была нажита незаконно, заявил банк", - говорится в статье. "Банк заявляет, что до сих пор не знает, чьи миллиарды почти 10 лет проходили через его отделение в далекой стране", - пишет издание. В 2006 году Danske объявил, что поглощает финский банк Sampo Bank. Danske получил, в том числе, малоизвестный филиал этого банка в Эстонии - Eesti Forekspank. "Зампред ЦБ РФ Андрей Козлов, проводивший операции против отмывания денег, при приезде в 2006 году пожаловался официальным лицам Эстонии, что этот банк, пару раз менявший владельцев, обслуживал клиентов, подозреваемых в финансовых правонарушениях - таких, как уклонение от уплаты налогов или коррупция. Спустя три месяца Козлов был застрелен после футбольного матча. Российский суд вынес постановление, что это было заказное убийство по приказу бизнесмена, недовольного его операцией против отмывания денег", - говорится в статье. "Спустя два месяца, в ноябре 2006 года, Danske согласился купить этот банк в рамках своего соглашения с Sampo Bank, который им владел", - говорится в статье. 90% доходов Danske в Эстонии, как позднее было объяснено в служебной записке, поступали из отдела по работе с депонентами-нерезидентами. "Эти клиенты жили не в Эстонии, а их компании мало занимались там бизнесом. По большей части они были россиянами, и их резоны для банковского обслуживания в крохотной Эстонии не всегда были очевидными. Многие из депонентов-нерезидентов забирали поступившие деньги со своих счетов через несколько дней, а иногда часов после поступления", - говорится в статье. Спустя 5 лет работы в эстонском отделении Danske Уилкинсон впервые почувствовал тревогу. "Молодой младший аккаунт-менеджер попросил помочь с подготовкой документов по британскому клиенту. Согласно документам, клиент, имевший листинг в Великобритании как Lantana Trade LLP, был зарегистрирован в пригороде Лондона по соседству с магазином скобяных товаров. Документы демонстрировали, что примерно за 5 месяцев он провел через эстонское отделение 480 млн долларов", - говорится в статье. Скачав отчетность фирмы, Уилкинсон увидел, что в ее отчете, поданном в британскую регистрационную палату, значилось, что ее "чистые активы" составляли 0.00. "Уилкинсон сказал, что через несколько недель сотрудник отдела соответствия банка заверил его, что это просто банальная ошибка клерка, и добавил, что Danske попросил компанию Lantana подать в регистрационную палату новый, правильный вариант. Уилкинсон забыл об этом", - говорится в статье. "Через год, в сентябре 2013 года, один высокопоставленный служащий банка сказал ему, что Lantana перестала быть их клиентом, сказал Уилкинсон. Он добавил, что другой служащий сказал ему, что один из владельцев Lantana - родственник Владимира Путина; пресс-секретарь российского президента это отрицал. Связаться с Lantana не удалось", - говорится в статье. "Центробанк России, сохранявший определенную независимость в стране, сползавшей к автократии, имел черный список сотен тысяч физических лиц, которым было запрещено иметь дело с банковским сектором России по подозрениям в финансовых преступлениях. Многие из этих людей всплывали в качестве клиентов отделения Danske в соседней Эстонии, пожаловался российский Центробанк в эстонское Управление по финансовому надзору", - говорится в статье. Эстонские регуляторы забили тревогу, направив в Управление по финансовому надзору Дании примерно 6 писем в период с 2007 по 2014 год. Оно заявляет, что Danske Bank заверил его, что регулярно посылал в это отделение инспекторов и те не выявили никаких проблем. "По словам осведомленных источников, в том году на совещании Европейского управления по банковской деятельности, в присутствии высших официальных лиц всего континента, произошла шумная перепалка. Эстонцы кричали на весь зал, что через их страну текут преступные российские деньги, а Дания, государство-основатель НАТО, мало что делает, чтобы этому воспрепятствовать", - говорится в статье. На рождественских праздниках в 2013 году Уилкинсон задумался: внесла ли Lantana исправления в свой отчет перед британскими властями, как ему сообщили за 18 месяцев до этого? Он "потратил еще фунт, чтобы скачать исправленный отчет Lantana. На третьей странице Lantana утверждала, что на 31 мая 2012 года на ее банковских счетах было 15689 фунтов, что было эквивалентно примерно 20500 долларов США. Банковские документы демонстрировали, что в тот день она имела на депозите в Danske почти 1 млн долларов. Lantana заменила одну ложь на другую. Хуже того, некоторые коллеги Уилкинсона, вероятно, об этом знали, догадался он", - говорится в статье. На следующее утро Уилкинсон направил четырем служащим Danske в Копенгаген электронное письмо с темой "Разоблачительное раскрытие информации - в эстонском отделении сознательно имеют дело с преступниками". На первой неделе 2014 года исполнительный совет Danske обсудил электронное письмо Уилкинсона, но оно его не очень встревожило, пишут авторы со слов двух неназванных информированных источников. "У совета были и другие вопросы, которые следовало решать. JPMorgan Chase & Co. прекратил клиринг долларов для эстонского отделения из-за опасений перед отмыванием денег через счета нерезидентов. Вдобавок, когда финансовый кризис утих, у европейских банков ослабло желание брать рискованных в юридическом отношении клиентов ради получения депозитов. Эстонское отделение ранее предложило "заморозить" некоторых новых клиентов, считавшихся слишком рискованными", - пишет издание, ссылаясь на некий служебный документ Danske. Главный управляющий банка Томас Борген, по словам источников, близких к исполнительному совету, предложил вместо этого продать эстонское отделение. В феврале 2014 года эстонские инспекторы конфисковали в отделении тысячи документов, а затем прислали в Danske Bank отчет со списком нарушений. "Отчет был написан на эстонском языке. Его не переводили ни на английский, ни на датский еще три года", - пишет издание. Правда, руководство Danske примерно в тот же период приказало своей группе аудиторов провести проверку. Они опрашивали Уилкинсона. Издание пересказывает черновой вариант их доклада: "эстонское отделение было неспособно установить истинный источник денег (это одно из базовых требований в банковской деятельности) и "таким образом, действует вопреки правовым принципам" (противодействующим отмыванию денег. - Прим. авт.)". "В черновом варианте доклада говорилось, что глава отдела международной банковской деятельности отделения, помогавший надзирать за счетами нерезидентов, сказал аудиторам, что его сотрудники не фиксировали истинных владельцев компаний, потому что, как было сказано в докладе, "это могло создать клиентам проблемы, если российские власти запросят информацию", - пишет издание. "Доклад навеки остался в черновике. Если бы он получил окончательную форму, то к нему имел бы доступ датский регулятор, надзирающий за банками", - сообщает издание. Уилкинсон продолжал проверять клиентов. В апреле 2014 года коллега сообщил ему, что руководство эстонского отделения прослушивало записи его телефонных разговоров с аудиторами. Взбешенный Уилкинсон уволился и объявил: он сам заявит в эстонскую полицию, если этого не сделает Danske. "Действия нерезидентов в эстонском отделении продолжались еще год. Затем, в 2015 году, Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG (последние два банка, которые еще проводили для эстонского отделения транзакции в долларах США) заявили, что прекращают иметь дело с клиентами отделения из-за опасений перед отмыванием денег. В конце того года Danske прекратил обслуживание нерезидентов и закрыл тысячи счетов", - говорится в статье. "В начале 2017 года датская газета Berlingske опубликовала статьи о схемах отмывания денег в Danske Estonia. В сентябре того же года Danske начал внутреннюю проверку", - говорится в статье. "За год работы инспекторы смогли проверить менее половины из 15 тыс. клиентов отделения", - пишет издание. "Подавляющее большинство этих клиентов сочтено подозрительными", - сказано в докладе Danske от сентября нынешнего года. "Инспекторы установили, что через отделение прошло 200 млрд евро, что эквивалентно 233 млрд долларов, в ходе преимущественно подозрительных транзакций. Им не удалось установить, кто владел прибыльными компаниями-нерезидентами, которые обслуживались в этом банке. Деньги этих клиентов давно исчезли в лабиринте офшорных компаний по всему миру", - говорится в статье. По словам авторов, в результате внутренней проверки высшее руководство, в том числе Борген, в основном было оправдано, а десятки сотрудников низшего звена обвинены в нарушениях. Борген все же ушел в отставку. Источник: The Wall Street Journal