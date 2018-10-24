Флирт с эскалацией

"Советник президента США по нацбезопасности заявил, что в расторжении договора о РСМД вовсе нет ничего плохого. При этом ситуация с ядерной безопасностью уже давно не была настолько плохой, как сейчас", - уверена журналистка Die Zeit Алисе Бота.

По мнению Болтона, договор о РСМД стоило расторгнуть уже давно: ракеты средней дальности производятся во многих странах мира, россияне нарушают договор уже на протяжении нескольких лет. "Одни договор игнорируют, другие его нарушают, и только американцы его придерживались и были единственными, кто соблюдал его ограничения. По логике Трампа, это плохая сделка для Америки. А значит, ее нужно расторгнуть", - комментирует журналистка.

"В Москве Джон Болтон не оставил сомнений в том, что для американцев речь идет не только о нарушении договора россиянами. "Существует новая стратегическая реальность", - сказал он. (...) Кажется, нарушения России стали практически долгожданным поводом для того, чтобы избавиться от неугодного договора", - отмечает Бота, добавляя, что международная структура власти изменилась сегодня значительно. "Хотя США и Россия обладают сегодня 90% всего мирового ядерного оружия, до статуса ядерных держав выросли и Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. К тому же Китай, Израиль, Турция, Индия, Пакистан, Иран и Северная Корея масштабно вооружились ракетами средней дальности", - говорится в статье.

"По данным Национального разведывательного центра авиации и космонавтики США, Китай располагает сегодня одной из наиболее активных и сложных программ по разработке баллистических ракет в мире. Требование о том, что Китай должен присоединиться к договору, понятно, его неоднократно выдвигали и россияне, у которых все же есть общая граница с Китаем. Тем не менее, у китайцев свои представления о ядерном разоружении. Они по сей день отказываются от присоединения к договору о РСМД, потому что считают, что ядерное разоружение должно начинаться с доктрины о неприменении ядерного оружия первым. (...) Хотя в своих доктринах безопасности Америка и Россия и ограничивают первое применение ядерного оружия, они его не исключают, как, впрочем, и все ядерные державы", - подчеркивает Бота.

"В обеих странах снова можно наблюдать политический дискурс, флиртующий с эскалацией, - продолжает журналистка. - В России еще несколько лет назад один из влиятельнейших журналистов государственного телеканала бахвалился тем, что Россия - единственная страна, которая в состоянии "превратить США в радиоактивный пепел". Владимир Путин в марте представил в устрашающем видео, как ракета с ядерным двигателем якобы разрушает объекты в США. (...) В США Дональд Трамп вопрошал, зачем, собственно говоря, нужно иметь ядерное оружие, если его не использовать. Он планирует разработать боевые системы, которые нарушат договор о РСМД".

"Вслед за крахом договора о РСМД могут последовать и неудачи в переговорах по договору СНВ-III, истекающему в 2021 году, - полагает Бота. - Сначала по решению американцев утратил силу договор об ограничении систем противоракетной обороны, затем в 2015 году Россия расторгла договор об обычных вооруженных силах в Европе, теперь за ними последует договор о РСМД и в скором времени, возможно, и договор СНВ-III".

"Америка прежде всего, затем Россия - и только потом остальной мир и его безопасность, которая уже давно не находилась под такой угрозой, как сегодня", - констатирует журналистка.