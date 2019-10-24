Путин или реванш униженного

"Перед лицом непредсказуемости и ненадежности американской дипломатии российский президент сумел зарекомендовать себя в качестве сильного и надежного партнера, а также нового мирового судьи на Ближнем Востоке", - пишет журналистка французской газеты Le Nouvel Observateur Наташа Тату.

"(...) Уже можно разглядеть, как вырисовываются очертания нового мирового порядка, и надо признать, что демократии в нем отнюдь не набирают силу. Среди победителей оказываются Путин, его союзник Асад и в меньшей степени - Эрдоган. Среди проигравших, конечно же, Европа, которая в очередной раз отличилась своей беспомощностью. Но также и Америка, которая вновь осознала, что путеводной звездой, мягко говоря, вычурной внешней политики ее непредсказуемого президента является не что иное как его собственного эго. Трамп, убежденный в том, что он повысит свои шансы на переизбрание путем возвращения на родину своих "парней", подвел черту под тем местом в мире, на котором держались Соединенные Штаты на протяжении более полувека", - отмечает автор статьи.

"Тем самым он сделал неоценимый подарок хозяину Кремля. Путин, который ко всеобщему удивлению решил поддержать "мясника из Дамаска" в его борьбе с терроризмом в 2015 году, при этом игнорируя права человека, сделал из войны в Сирии опору своей международной стратегии. Фактически он перенес историческое соперничество между Вашингтоном и Москвой на Ближний Восток. Те, кто в то время рассчитывал на то, что российский президент погрязнет в этом конфликте, на данный момент оказались разочарованы", - указывает журналистка.

"(...) Это истинный реванш для российского президента! Путин, травмированный, как и все представители его поколения, постперестроечным хаосом, унижением ельцинских лет, крахом империи, с момента своего прихода к власти почти двадцать лет назад стал ярым националистом, одержимым одной идеей: вернуть стране ее гордость. И поэтому он продвигает свои пешки, в то время как обещание Трампа "вернуть Америке былое величие" остается лишь туманным лозунгом его избирательной кампании", - комментирует Тату.

"Менее десяти лет назад Ближний Восток все еще полностью находился под американским влиянием. Теперь все не так. Вступая в союз с Асадом в Сирии, поддерживая связи с Турцией, ведя переговоры как с Израилем, так и с Ираном, Саудовской Аравией и Иорданией, окончательно утвердившись в качестве посредника между Дамаском и сирийскими курдами, Путин обеспечил себе имидж надежного партнера, незаменимого собеседника в регионе. И всего этого он добился, невзирая на то, что его военный бюджет несопоставим с американским", - указывает издание.

"Визит Путина в Эр-Рияд - впервые за десять лет - затем в Объединенные Арабские Эмираты возвещает признание его влияния в данном регионе", - считает автор публикации.