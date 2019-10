24 октября 2019 г. Майк Бейкер и Уильям К. Рашбаум | The New York Times Когда российские деньги начали вливаться в индустрию каннабиса в США, союзники Джулиани поспешили приобщиться "На встрече в ресторане в Калифорнии несколько лет назад Брэд Хирш и один из его клиентов-юристов встретились за обедом с двумя потенциальными деловыми партнерами: Андреем Кукушкиным и Андреем Муравьевым, инвестором, прилетевшим из России. Кукушкин и российский финансист надеялись, что Хирш сможет помочь им приобрести долю на растущем рынке каннабиса в штате Калифорния, сообщил Хирш, и он помог им организовать бизнес в сфере недвижимости, который был нацелен на обслуживание операторов марихуановой индустрии. В течение нескольких лет Кукушкин присоединял или развивал компании, занимающиеся каннабисом, в Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, укрепляя позиции во всем, от недвижимости и выращивания до розничной торговли и доставки", - пишет The New York Times. "Была причина, по которой у таких людей, как Кукушкин, который родился на Украине, а затем работал в российском инвестиционном банке, появилась уникальная возможность оказаться у самых истоков. Федеральный закон США по-прежнему рассматривает каннабис как незаконное вещество, и традиционные банки не спешат включаться в эту сферу. Чтобы заполнить эту пустоту, появились богатые финансисты - включая растущий состав инвесторов из России и стран бывшего Советского Союза, которые внесли вклад в рост отрасли", - говорится в статье. "Одна из крупнейших компаний по производству каннабиса, Curaleaf, возглавляется одним из самых влиятельных российских финансистов и поддерживается другим, что позволяет компании быстро расширяться и приобретать крупные активы. (...) Венчурный фонд в Сан-Франциско, управляемый российским предпринимателем в сфере технологий Павлом Черкашиным, поддерживаемый, в основном, инвесторами из России и бывшего Советского Союза, вложил 2 млн долларов в Pure Spectrum, базирующийся в Колорадо бизнес, продающий на рынке продукты CBD", - поясняет газета. "Я думаю, что в России существует большой страх остаться вне игры, - говорит Черкашин. - Это один из самых перспективных и быстро развивающихся рынков". "Как представляется, Кукушкин и некоторые из его деловых партнеров пошли еще дальше, направив политические пожертвования кандидатам на выборах в штате Неваде и в других местах таким образом, что это привлекло внимание федеральной прокуратуры. Ранее в этом месяце федеральное большое жюри присяжных вынесло обвинения четырем мужчинам, включая Кукушкина, в схеме по использованию денег неназванного россиянина для поддержки политиков, что потенциально могло бы помочь им получить лицензии на розничную продажу марихуаны в разных частях страны", - передает газета. "Это обвинение привлекло широкое внимание, потому что двое из обвиняемых являются союзниками личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани,и в прошлом работали с Джулиани над сбором потенциально компрометирующей информации о лицах, представляющих интерес для Трампа на Украине, - указывает The New York Times. - Их обвинили в отдельной схеме по сокрытию источника пожертвования в размере 325 тыс. долларов в пользу протрамповского специального комитета политических действий (super PAC), а также других политических взносов". "Но когда дело дошло до российских денег, поступающих в Соединенные Штаты, прокуроры сосредоточились на их роли в марихуановом бизнесе в Неваде, основанном Кукушкиным и другими. Это дело иллюстрирует, как союзники Джулиани действовали не только для продвижения политических интересов президента, но и для создания собственной политической сети, которая обеспечила бы им вход в одну из наиболее многообещающих новых отраслей промышленности страны", - подчеркивается в публикации. "(...) Кукушкин, согласно обвинительному заключению, сказал, что пытается скрыть источник денег невадского венчурного фонда из-за "российских корней" финансиста и "нынешней политической паранойи по этому поводу". (...) Другие инвесторы с российскими корнями были публичны относительно своего участия в индустрии каннабиса, и у сотрудников правоохранительных органов, похоже, не возникало вопросов". "Компанию Curaleaf, базирующаяся в штате Массачусетс, возглавляет Борис Йордан, бизнесмен, родившийся в Соединенных Штатах, который создал инвестиционный банк "Ренессанс Капитал" в России, где он сейчас возглавляет группу "Спутник", которая имеет крупное подразделение прямых инвестиций. Другим крупным индивидуальным инвестором компании был Андрей Блох, московский бизнесмен, - напоминает The New York Times. - (...) Российское деловое издание "Ведомости" сообщило ранее в этом году, что оно побеседовало с восемью инвестиционными фондами российского происхождения, которые либо рассматривают вопрос об инвестициях в индустрию каннабиса, либо уже сделали их (...)". "Федеральная прокуратура заявила, что российские деньги, поддерживающие бизнес Кукушкина и других, помогают заложить основу деятельности, в которой участвует несколько стран. Российским партнером, по словам двух человек, знакомых с делом, был Андрей Муравьев - человек, которого Кукушкин привел на встречу в тот день с Хиршем. (...) Первый совместный проект Кукушкин и Муравьева в индустрии каннабиса, по-видимому, состоялся в 2015 году. Данные свидетельствуют, что Кукушкин помог Муравьеву направить инвестиции в размере 1 млн долларов в калифорнийскую управляющую компанию, связанную с каннабисом, Venture Rebel, которая участвовала в управлении магазин каннабиса в Сан-Франциско, известном как MediThrive. (...) Затем Кукушкин и Муравьев распространили свою деятельность на район Сакраменто, присоединившись к Хиршу (.. ) и его клиенту Гарибу Карапетяну. По словам Хирша, он утратил энтузиазм по поводу партнерства, когда на 11-ом часу переговоров Кукушкин затребовал новые условия". "(...) В последние несколько месяцев Кукушкин стремился получить лицензию на диспенсарий в районе Лос-Анджелеса. Шон Мэддокс, юридический консультант, который помогал ему в этих усилиях, сообщил, что в прошлом году Кукушкин обратился к нему за рекомендациями о том, где он может получить дополнительные лицензии. Он сказал, что Кукушкин никогда не обсуждал никаких взносов в избирательные кампании или какие -либо неправомерные попытки получить лицензию". "Федеральная прокуратура ухватилась за вопрос о пожертвованиях в предвыборные кампании в Неваде, и именно здесь в марихуановом деле появляются бизнесмены из окружения Джулиани из штата Флорида: уроженец Украины Лев Парнас и Игорь Фруман родом из Белоруссии, оба они теперь являются гражданами США, которые долгое время прожили во Флориде - вместе с Дэвидом Коррейей, другим жителем Южной Флориды", - указывает The New York Times. "Летом 2018 года, по словам федеральных прокуроров, эти три человека объединились с Кукушкиным, чтобы разработать бизнес-стратегию, связанную с марихуановым бизнесом, с участием нескольких государств. Два человека, знакомые с подробностями этого федерального дела, сообщили, что финансистом должен был быть Муравьев, который не ответил на электронные письма или телефонные сообщения (...)". "В соответствии с обвинительным заключением, Коррейя подготовил документ, в котором рассматривались потенциальные политические пожертвования на сумму от 1 до 2 млн долларов, которые помогут получить лицензии на розничную продажу марихуаны в Неваде и в других местах. Хотя пожертвования иностранных граждан в американские политические кампании являются незаконными, в обвинительном заключении говорится, что россиянин организовал два электронных перевода Фруману на общую сумму 1 млн долларов, которые, по крайней мере, частично, предназначались для политических кандидатов", - отмечается в публикации. "Ближе к концу октября 2018 года группа, очевидно, поняла, что крайний срок для получения лицензии в Неваде уже миновал - "если мы не изменим правила", сказал Кукушкин, согласно обвинительному заключению. Они говорили о необходимости поддержки одного из кандидатов в штате Невада. В обвинительном заключении не упоминается обсуждаемый кандидат, но, как показывают записи, неделю спустя Фруман пожертвовал максимальную сумму в 10 тыс. долларов Адаму Лаксальту и Уэсли Дункану. Оба были республиканцами, Лаксальт был генеральным прокурором штата, баллотирующимся на пост губернатора штата, а Дункан участвовал в выборах на пост генерального прокурора. Дункан и Лаксальт через своих представителей заявили, что не знали о какой-либо незаконной деятельности, и в настоящий момент занимаются возвратом пожертвований. Но если пожертвования и поддержка задумывались для достижения результата, то эти усилия потерпели поражение. И Дункан, и Лаксальт проиграли выборы", - резюмирует The New York Times. Источник: The New York Times