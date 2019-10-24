"Если бы банк Lehman Brothers назывался Lehman Sisters, кризиса не было бы"

"15 сентября 2008 года банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers стало отправной точкой мирового финансового кризиса", - пишет Мишель Феррари, профессор менеджмента в Женевском университете, научный сотрудник Skema Business School, в издании Slate.fr.

"(...) Предлагалось несколько объяснений. Одно из них указывало на отсутствие разнообразия в органах управления банков. Управление очень часто осуществляется однородными социальными группами белых мужчин, часто выпускников одного и того же университета. Такая социологическая однородность способствует сходству мышления и стадному поведению", - указывает автор статьи.

"Большее разнообразие, в том числе гендерное, могло бы защитить банки от необдуманных рисков, - говорится в статье. - Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) и будущий председатель Европейского центрального банка (приступит к исполнению обязанностей 1 ноября), навела на эту мысль в известной формулировке по случаю 10-летия кризиса: "Если бы банк Lehman Brothers ["Братья Леман"] назывался Lehman Sisters ["Сестры Леман"], то ситуация с банками в 2008 году была бы совсем другой".

"Такое заявление поднимает несколько вопросов: как большее разнообразие могло повлиять на функционирование банков? Были ли в 2008 году органы управления банками исключительно мужскими? Сделали ли банки выводы из этого кризиса и диверсифицировали ли они свои советы директоров и исполнительные комитеты? Влияет ли разнообразие на результаты деятельности банков и характеристики рисков?" - задумывается Феррари.

"Чтобы исследовать эти вопросы, был проведен анализ деятельности 35 крупнейших европейских банков за период с 2008 по 2018 год. Из этого исследования стало ясно, что отсутствие разнообразия является причиной организационных дисфункций, что определенным образом подтверждает утверждение Кристины Лагард", - указывает автор статьи.

"Наши результаты подчеркивают, что однородность групп, в частности, снижает качество процессов принятия решений. Согласно известному высказыванию Симоны де Бовуар "Женщиной не рождаются, женщиной становятся", главный урок социологии заключается в том, что общество не формирует женщин и мужчин одинаково. Такая неоднородность в социальном выстраивании приносит разнообразие знаний, навыков, опыта, убеждений, ценностей и стилей лидерства, что позволяет улучшить процессы принятия решений посредством рассмотрения различных точек зрения и лучшего понимания неоднородности ожиданий потребителей. И наоборот, социально однородная группа, как правило, принимает аналогичные решения и придерживается идентичного поведения, что может привести к организационным дисфункциям", - комментирует исследователь.

"(...) Наши результаты также показывают, что разнообразие улучшает оценку и контроль рисков. Академическое исследование показало, что мужчины имеют большую склонность к риску, чем женщины, особенно с точки зрения финансовых инвестиций. Таким образом, преобладанием мужчин в органах управления банков можно объяснить значительный уровень риска, принятый финансовыми учреждениями в середине 2000-х годов. Наименее феминизированные банки также больше рисковали на финансовых рынках. Тем не менее, решение заключается не обязательно в том, чтобы все места в органах управления занимали женщины, а скорее, в смешанном характере представительства. Предпринимательская деятельность по своей сути рискованна. Этот риск просчитывается лучше, когда менеджеры социально диверсифицированы", - указывает Феррари.

"Другое научное исследование обнаружило, что женщины в советах директоров, как правило, лучше выполняют свои руководящие функции по сравнению с мужчинами. С этой точки зрения, большая феминизация советов директоров банков будет способствовать лучшему контролю рисков, принимаемых менеджерами", - говорится в статье.

"Приходится констатировать, что Кристин Лагард была права: в 2008 году европейские банки почти исключительно управлялись мужчинами, там создавалась среда старых связей и круга однокашников. Из 35 европейских банков в нашей выборке ни у одного из них нет женщины-президента или генерального директора. У 6 из них не было женщин в их совете, а у 22 - женщин в их исполнительном комитете. В среднем, на совет директоров приходилось 2,45 женщины, и они составляли 15,75% директоров. В каждом исполнительном комитете было в среднем 0,64 женщины, и женщины составляли 7,23 процента этого руководящего органа", - описывает исследователь.

"К 2018 году ситуация значительно изменилась. Во всех банках есть, по крайней мере, одна женщина в совете директоров. В среднем, на один совет директоров приходится 4,8 женщин, что на 95% больше, и они представляют 34,5% директоров 35 банков. Что касается исполнительных комитетов, то в этом случае только в 4 банках нет женщин (ING, Bayerische Landesbank, Raiffensen и Banco BPM). В среднем, на один исполнительный комитет приходится 2,31 женщины, что на 261% больше, и они составляют 19,8% членов этого органа управления", - продолжает автор публикации.

"Пересечение двух измерений позволяет выделить три категории банков: чемпионы разнообразия, у которых более 33% женщин в двух органах управления, раздосадованные сторонники господства мужчины в обществе, у которых более 33% женщин в совете директоров (очень часто из-за установления квот национальным законодателем) и непримиримые сторонники господства мужчин в обществе, у которых в обоих органах управления доля женщин составляет менее 33%", - анализирует Феррари.

"(...) Розабет Кантер, социолог из Гарварда, в своей знаменитой статье 1977 года отстаивала цифру в 20-40%, критически необходимую для меньшинства, чтобы оно могло влиять на функционирование организации. Как показывает недавнее эмпирическое исследование, именно с порога в 30% разнообразие действительно начинает влиять на эффективность бизнеса", - говорится в статье.