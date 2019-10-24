Смертная казнь для "агента-Ромео"

"Карл Лауренц считается первым немецким шпионом-любовником, работавшим между Восточной и Западной Германией. Его история послужила примером для ГДР: Восточная Германия отправляла на Запад целую армию "агентов-Ромео". Однако Лауренца разоблачили, и в 1955 году его жизнь окончилась на гильотине, так же, как и жизнь его любовницы", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Декабрьским днем 1950 года 38-летняя Элли Барцатис была замечена за тем, как в одном из кафе восточного Берлина она передавала мужчине папку с документами, повествует журналист Нильс Клавиттер. Барцатис занимала должность главы секретариата премьер-министра ГДР Отто Гротеволя. Подозрительным был и мужчина, с которым она встречалась: 45-летний Карл Лауренц, юрист и некогда функционер восточногерманской угольной промышленности, исключенный из Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

"Лауренц, будучи женатым и имея двух детей, был склонен к любовным интрижкам: он пытался "завязать отношения с сотрудницами", говорилось в одном из отчетов Штази. Роман с Барцатис начался у него осенью 1949 года".

Карл Лауренц считается первым "агентом-Ромео" внутригерманской послевоенной истории. "Одним из тех, кто подчинял своей воле женщин в приемных власти, чтобы выманить у них государственные тайны. Впрочем, изначально роман с Барцатис, очевидно, был не заказной любовью, а настоящей симпатией. Однако как минимум с 1952 года Лауренц начал выманивать у Барцатис секретную правительственную информацию и передавать ее Западу", - пишет издание.

В западногерманской спецслужбе операция Лауренца получила кодовое название "Маргаритка". Лауренц был самоучкой, за услуги он дарил своей подруге туфли и однажды летнее пальто. "О том, что он был агентом, Барцатис узнала лишь в следственном изоляторе. Лауренц говорил ей, что материал, который она приносила ему из бюро, был нужен ему для журналистской работы в западных газетах".

Дело "Маргаритка" было раздуто самими спецслужбами - в те времена Восточная Германия была охвачена "шпионским комплексом", ей казалось, что она повсюду окружена западными агентами, поэтому разоблачение парочки Лауренца и Барцатис стало для ГДР хорошим уловом, говорится в статье.​

При этом западногерманская спецслужба позднее не особенно следовала стратегии романтического шпионажа, намного более успешной в этой дисциплине оказалась служба внешней разведки ГДР, Главное разведывательное управление (HVA) Министерства госбезопасности ГДР под управлением Маркуса Вольфа.

"Агентов-обольстителей целенаправленно приставляли к одиноким западногерманским секретаршам, которые работали в канцелярии президента, в бюро тогдашнего генерального секретаря ХДС Курта Биденкопфа и даже в BND, Федеральной разведывательной службе. Как, например, Габриэла Гаст. Ее завербовали во время пребывания в ГДР, и она, следуя как любви, так и своим убеждениям, на протяжении 17 лет передавала информацию из Пуллаха на Восток. За это после воссоединения Восточной и Западной Германии она отсидела в тюрьме несколько лет ", - отмечает издание.

Маркус Вольф позднее отрицал, что агенты проходили специальное обучение. Однако, как рассказал офицер Штази Вернер Штиллер в 1979 году после своего побега на Запад, в действительности все было иначе. "Поиску "оперативных исходных данных" "Ромео" обучались в секретной школе Штази под Бельцигом. "Сношаться ради отечества" - таким было неофициальное задание. Официально речь шла о том, чтобы продолжительное время вести "женское дело" и оказывать "интимное сопровождение". Агентов обучали и чуткости, с помощью дипломированного психолога. Ключ к успеху, как пишет Марианна Куоирин в своей книге "Агентки по любви", всегда был одинаков: "слушать, слушать, слушать".

"Многие завербованные секретарши, пользовавшиеся в 1960-1970-е годы малым уважением в республике, где главную роль играли мужчины, были готовы служить своим возлюбленным годами", - отмечает издание.​

Как пишет Куоирин, такой обман наложил отпечаток на всю жизнь женщин. Так, Габриэла К., работавшая в американском посольстве в Бонне, говорила в интервью, что "Ромео" из ГДР разрушил ее жизнь. В 1996 году ее приговорили к двум годам условно за госизмену. "О любовном искусстве своего "Ромео" она подробно рассказала перед судом.​ Он уже умер, но страх влюбиться еще раз у нее остался", - передает издание.

"Своему "Ромео" Габриэла К. передала более 1,5 тыс. документов, крайне важный материал о германо-американском военном сотрудничестве, а также о размещении ядерных ракет. В сравнении с этим информация, которую передавала Элли Барцатис, едва ли была весомой: речь в ней преимущественно шла о материале, представлявшем мало интереса для спецслужб. Это были, например, списки людей, посещавших премьер-министра Отто Гротеволя, или документы о дефиците снабжения в ГДР". Тем не менее, и Элли Барцатис, и ее любовника Карла Лауренца приговорили к смертной казни, обвинив в подстрекательстве к войне против ГДР путем шпионажа в пользу Запада. Пару казнили 23 ноября 1955 года в Дрездене с помощью гильотины.

"В ГДР еще процветал сталинизм - секретный доклад Никиты Хрущева, положивший начало концу этого жестокого времени, прозвучал лишь в феврале 1956 года. И только в ноябре 2006 года Лауренц и Барцатис были реабилитированы решением земельного суда Берлина".

"Перед лицом смерти, в своем последнем слове, Карл Лауренц упомянул тему своей диссертации, которая, как он сказал, казалась ему теперь "шуткой судьбы". Тема диссертации, - пишет Der Spiegel в заключение, - звучала так: "Смертная казнь в различные исторические эпохи".