В убийстве гражданина Грузии в Берлине не усматривается личный мотив

"Спустя два месяца после смертельных выстрелов в гражданина Грузии в Берлине прокуратура столицы продолжает расследование убийства. 49-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе, гражданин России пока не высказывался по поводу обвинений, сообщил в среду представитель прокуратуры Мартин Штельтнер. "Следствие пока не усматривает личный мотив. У нас также нет свидетельств наличия криминальной связи между преступником и жертвой", - передает слова представителя ведомства немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на информационное агентство DPA.​

"Согласно сообщению издания Die Welt в среду, настоящая личность предполагаемого убийцы пока не выяснена. По информации издания, несмотря на запросы немецкой стороны от российских ведомств не поступило пригодной для расследования информации".

"В последнее время обнаруживались признаки, указывающие на вовлеченность России. По сообщениям СМИ, вскоре после совершения преступления предполагаемого убийцу посещали в берлинской тюрьме два российских дипломата. В среду представитель прокуратуры Штельтнер не прокомментировал эту информацию", - передает Der Tagesspiegel.