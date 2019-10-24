Урановые отходы снова отправляются в Россию

"Компания Urenco снова возобновила вызывающий споры экспорт гексафторида урана. Официально он считается ценным вторсырьем - хотя переработке подвергается лишь его малая часть", - сообщает немецкое издание Die Tageszeitung.

"Ровно десять лет прошло с тех пор, как был прекращен экспорт в Россию высокотоксичного гексафторида урана с завода Urenco в городе Гронау в земле Северный Рейн-Вестфалия. Тогда стало известно, что обедненный уран, получаемый при производстве ядерного топлива, хранится на российских предприятиях ядерной промышленности под открытым небом в ржавых контейнерах. В связи с общественным давлением Urenco тогда прекратила экспорт", - поясняет журналист Мальте Кройцфельдт.

"Но теперь экспорт снова возобновлен. Не проинформировав об этом общественность, компания (...) договорилась об экспорте в Россию 12 тыс. тонн обедненного урана в период с 2019 по 2022 годы, заявило Федеральное министерство охраны окружающей среды ФРГ в своем ответе на запрос депутата бундестага от партии "левых" Хубертуса Цдебеля".

"Еще один запрос депутата от партии "зеленых" Сильвии Коттинг-Уль, имеющийся в распоряжении TAZ и передачи Frontal 21 телеканала ZDF, показывает, что эта возможность уже широко использовалась в последние месяцы: с мая по сентябрь из Гронау на "Уральский электрохимический комбинат" рядом с Екатеринбургом на железнодорожных составах было осуществлено 6 отправок примерно по 600 тонн гексафторида урана в каждой - в общей сложности без малого 3,6 тыс. тонн", - указывает издание.

"Экспорт возможен в связи с тем, что гексафторид урана официально декларируется не как ядерные отходы, а как вторсырье. Но даже если его действительно снова обогащают, по окончании процесса как минимум 80% поставленного сырья остается в качестве ядерных отходов в России, - подчеркивает автор статьи. - Поэтому Цдебель, эксперт "левых" по атомной энергетике, уверен: "В этом возобновлении экспорта в Россию речь, очевидно, идет о том, чтобы дешево утилизировать в России значительные объемы ядерных отходов".

По мнению Сильвии Коттинг-Уль, правительство Германии должно воспользоваться ситуацией с возобновлением экспорта для того, чтобы наконец закрыть Urenco, "которая из года в год накапливает все большую гору ядерных отходов", передает Die Tageszeitung.