Возвращение России в Совет Европы? При определенных условиях

Парламентская ассамблея Совета Европы в начале октября выскажется по предложению об изменении своего регламента. Для ослабления напряженности отношений с Россией в четверг в ПАСЕ будет рассмотрен доклад по полномочиям российской делегации, пишет французский историк Филипп Фабри, ведущий блога Historionomie, автор новой книги "Структура истории", в статье для Atlantico.fr.

После объявления России о том, что она не намерена осуществлять выплату взносов в бюджет Совета Европы, тот оказался в кризисной ситуации и вынужден сделать тяжелый выбор. Должен ли он, в поисках милостей от восточного гиганта, вновь предоставить Москве право голоса в своей Парламентской ассамблее? Такая возможность не отметается, однако она войдет в противоречие с ценностями, отстаиваемыми Советом, в случае, если Россия предварительно не пойдет на важные уступки. В частности, в плане гражданских свобод, отмечает автор статьи.

Сегодня Совет Европы насчитывает 47 членов, он сильно расширился после падения железного занавеса: Россия вступила в Совет в 1996 году, говорится в статье.

В течение нескольких лет Совет Европы проходит через довольно тревожный кризис, в более широком плане напряженность на континенте возникла после начала украинского конфликта в 2014 году. Аннексия Крыма и российское вмешательство в Донбассе повлекли за собой в январе 2015 года лишение России права голоса в ПАСЕ - с тех пор она бойкотирует ассамблею. В июле 2014 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), орган Совета Европы, приговорил Россию к выплате 47 млрд евро акционерам группы ЮКОС, компании Михаила Ходорковского, оппозиционера Владимиру Путину. Вследствие этого российский Конституционный суд, куда обратились депутаты Госдумы, подтвердил превосходство российской Конституции над решениями ЕСПЧ, напоминает историк.

Ситуация еще больше осложнилась 30 июня 2017 года после российского решения приостановить взносы в бюджет Совета Европы. До сих пор Россия являлась одним из шести самых крупных вкладчиков, она одна вносила в ежегодный бюджет учреждения 33 млн евро, указывает Фабри.

Бюджетные трудности, вызванные замораживанием российского взноса, становятся еще более угрожающими для Совета с учетом того, что Турция - другой его член, у которого не все в порядке с демократией, - на две трети снизила свой собственный взнос, сообщает автор.

Сегодняшняя напряженность вызвана двумя авторитарными руководителями, Эрдоганом и Путиным, которые расшатывают организацию, уполномоченную поддерживать мир и диалог в Европе, указывает историк.

Риск разрушения Совета тем более возрастает, что в случае более или менее открытого разрыва Турции и России с организацией Совет станет лишь придатком к Евросоюзу, а значит, потеряет свой статус форума и европейского арбитра. Между тем Евросоюз своей главной целью считает защиту интересов своих стран-членов, а не диалог и защиту прав. Таким образом, последствиями постепенного ослабления Совета Европы может стать усиление логики конфронтации между ЕС, Турцией и Россией, а также игра в борьбу за влияние на другие независимые европейские государства, комментирует Фабри.

Памятуя о том, что такая игра и такая логика уже спровоцировали украинский кризис, стоящий у истоков кризиса Совета, становится ясно, что в Европе вот уже на протяжении нескольких лет пущен в ход замкнутый круг, что не располагает к оптимизму, отмечает эксперт.

Совет Европы не может позволить себе потерпеть неудачу, ему настоятельно необходимо изыскать средство для управления этим кризисом, утверждает Фабри. От этого зависит его будущее. Однако следует не забывать о том, что выживание организации не может осуществляться посредством даже эпизодического отречения от его принципов: повторное принятие России должно стать невозможным без предварительных уступок с ее стороны, без чего престиж Совета окажется разрушенным, а вместе с ним и его будущее. В долгосрочной перспективе судьба мира в Европе будет определяться способностью Совета к преодолению этого испытания, говорится в статье.