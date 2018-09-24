Отравленный активист из Pussy Riot живет в страхе

Петр Верзилов, которого, предположительно, отравили, проходит курс лечения в берлинской клинике Charité. Его история обрастает новыми загадками, констатируют в статье на сайте Bild Пауль Ронцхаймер и Петер Росберг.

"Верзилов и другие активисты Pussy Riot не ощущают себя в Берлине в безопасности - поэтому они обратились за помощью в полицию", - сообщает таблоид.

"Как Петр, так и другие участники Pussy Riot находятся сегодня под защитой полиции в связи с угрозой их безопасности. Двое неизвестных в конце минувшей недели преследовали менеджера Петра - вплоть до больницы. Полиция усилила меры безопасности и в отделении, где размещен Петр". Об этом заявил в беседе с Bild директор берлинской правозащитной организации Cinema fоr Peace Яка Бизилж, который взял на себя все вопросы, связанные с пребыванием в Берлине Верзилова и его близких.

В полиции подтвердили, что представители Петра В. обратились к ним со своими опасениями, однако факт нахождения его и его близких под защитой правоохранительных органов там никак не прокомментировали, отмечают авторы статьи.

Как стало известно Bild, "полицией был проведен тщательный анализ поступившей информации". Перед берлинской квартирой, где были размещены близкие Верзилова, всю ночь дежурила полиция. Соответствующие меры были предприняты и в клинике.

По словам главы совета директоров клиники Charité Карла Макса Айнхоптеля, жизни Петра Верзилова "больше ничто не угрожает". Берлинские врачи надеются, что их пациент идет на поправку и будет полностью вылечен. Как заявили в ходе пресс-конференции в Берлине лечащие врачи Верзилова, версия с отравлением остается наиболее вероятной.