Что делать, если вы с партнером хотите секса в разное время

Это случается прежде всего в длительных отношениях: один из партнеров в какой-то момент не настроен на секс. Когда такой дисбаланс продолжается долгое время, могут возникнуть проблемы, пишет Focus.

"Либидо каждого конкретного человека - величина непостоянная. Оно по разным причинам меняется и с течением времени. Стресс, рождение ребенка, процессы старения, физическое и психическое здоровье - вот лишь некоторые факторы, способные повлиять на него", - передает журналист Келси Боррезен.

Беспокоиться из-за того, что у вас с партнером разные сексуальные ритмы, не стоит, советует автор.

Если верить результатам исследования, проведенного в 2015 году, 80% опрошенных пар отмечают несовпадения в любовном ритме. "И в отличие от распространенного стереотипа, более высокое либидо не всегда свойственно мужчинам", - говорится в статье.

"В 60% пар, которые приходят ко мне в клинику, именно женщина настроена на более частые сексуальные контакты с партнером", - рассказывает сексолог Джила Шапиро. Если не проговаривать эти моменты с партнером, в отношениях может наметиться нездоровая динамика, считает специалист. "Нередко у партнера с более высоким либидо отказ приводит к снижению самооценки, а партнер с более сдержанным темпераментом может испытывать давление и думать, что не соответствует ожиданиям любимого человека".

По мнению специалистов в области семейной психологии, следует "говорить о сексе" - это ключ к успешным отношениям. "Если партнеры уважительно обсуждают эти вопросы, шансы на то, что будет достигнуто взаимопонимание, возрастают", - уверен сексолог Дуглас С. Брукс.

Кроме того, сексологи советуют разобраться, в какие моменты партнеры ощущают прилив энергии, и согласовать их. "Важно выбрать время друг для друга", - считает психолог Джанет Брито.

"Вы чувствуете себя сексуальным богом или богиней, приняв ванную при свете свечей и с правильно подобранной музыкой? Вам портит настроение раздрай на кухне или непростой день в офисе?" Брито советует выяснить, какие обстоятельства погружают партнеров в то или другое состояние. Не стоит оставлять без внимания и те вещи, которые каждый может сделать сам для себя, чтобы создать необходимый настрой, - это может быть новая прическа или абонемент на занятия спортом.

Не следует слишком фокусироваться на сексе, советуют эксперты. "Наслаждайтесь чувственными интимными моментами, например, прикосновениями, поцелуями, зрительным контактом", - советует семейный терапевт Шэннон Чавес. Это поможет укрепить близость и уверенность, из которой может родиться и сексуальная энергия.

Не стоит пренебрегать и самоудовлетворением, считают сексологи. "Мастурбировать можно и в присутствии партнера: сексуальный контакт возможен и без секса друг с другом", - замечает сексолог Шапиро. А если партнер и на это не настроен, самоудовлетворение поможет снять сексуальное напряжение.

Некоторым парам, отмечает в заключение издание, не обойтись без консультации специалиста. "Проблема разбалансировки в сексуальной жизни может таить в себе другие проблемы: невысказанное раздражение, нерешенные конфликты", - замечает Брито. "Проблемы в сексе становятся лишь симптомом и обозначают более глубокие трудности и неудовлетворенные потребности в паре", - резюмирует эксперт.