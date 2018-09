24 сентября 2018 г. Стефани Кирхгесснер, Дэн Коллинс, Люк Гардинг | The Guardian Россия тайно планировала помочь Джулиану Ассанжу бежать из Великобритании Российские дипломаты в прошлом году провели в Лондоне тайные переговоры с близкими к Джулиану Ассанжу людьми насчет того, можно ли помочь ему бежать из Великобритании, сообщает The Guardian. "Был разработан предварительный план, согласно которому основателя WikiLeaks вывезли бы из посольства Эквадора в Лондоне на дипломатической машине и переправили бы в другую страну. Одним из окончательных мест назначения, по словам многочисленных источников, была Россия, где Ассанжу не грозила бы экстрадиция в США. План был отброшен после того, как его сочли слишком рискованным", - пишут журналисты Стефани Кирхгесснер, Дэн Коллинс и Люк Гардинг. Операция была назначена на канун Рождества 2017 года и была связана с неудачной попыткой Эквадора предоставить Ассанжу официальный дипломатический статус. Контакт с Москвой осуществлялся через Фиделя Нарваеса, доверенное лицо Ассанжа. До недавнего времени он был консулом Эквадора в Лондоне. "По словам четырех разных источников, Кремль был готов поддержать план, в том числе возможность позволить Ассанжу приехать в Россию и жить там. Один из источников рассказал, что посредником в этих дискуссиях был российский бизнесмен, имя которого неизвестно. Рассматривалась также возможность отправить Ассанжа в Эквадор на корабле", - сообщают авторы статьи. Источники выдвигали противоречивые версии того, кто отменил операцию, но все едины в том, что ее сочли слишком рискованной. "Камнем преткновения стал отказ Великобритании предоставить Ассанжу дипломатическую защиту", - уточняют журналисты. Источник: The Guardian