Пенсионная реформа в России не принимается гражданами

Кремль надеялся, что одобрение парламентом повышения пенсионного возраста станет простой формальностью. Но уличные протесты ширятся и становятся организованными, пишет корреспондент французского издания La Croix в Москве Бенжамен Кенель.

От Владивостока до Москвы негодование не стихает. После того как правительство этим летом в разгар ЧМ по футболу запустило крайне непопулярную пенсионную реформу, петиции, митинги и протесты множатся по всей России, говорится в статье.

"Мы переживаем это как атаку против нас, народ привязан к социальным льготам, сохранявшимся в советскую эпоху", - так сформулировал 60-летний молодой пенсионер Сергей, встреченный нами во Владивостоке, взбудораженной российской дальневосточной столице.

Именно здесь, в 6500 км от Кремля и дирижеров реформы по повышению пенсионного возраста, проводимой впервые за 90 лет, социальная фронда произвела переворот в политической стабильности президента Владимира Путина, указывает корреспондент.

"Путин на международной арене - хороший президент. Но в России он уже долгое время не защищает людей. Повышение пенсионного возраста - это последний пример его неправильных решений во внутренней политике", - с сожалением говорит Сергей, убежденно голосующий за коммунистов.

Недовольство главным образом является выражением растущей ностальгии по СССР. Речь идет не столько о поддержке коммунистической идеологии, сколько о щемящей тоске по социальной стабильности тогдашней системы, комментирует Кенель.

Смягчение реформы для женщин было ловким ходом, так как это позволило Кремлю показать себя на стороне пенсионерок, которые традиционно после ухода с работы занимаются внуками, продолжают трудиться с неполной занятостью и приносят заработок в семью, говорится в статье. "Эта уступка - лишь пускание пыли в газа", - возмущенно говорит 55-летняя Марина, впервые в жизни вышедшая на митинг.

Происходит это в Москве, 9 сентября, когда люди собрались у памятника Пушкину по призыву лидера оппозиции Алексея Навального, описывает журналист.

Сегодня здесь и молодые, привычные к митингам. "Я работаю, плачу свои налоги, но будет ли у меня право на пенсию?" - задается вопросом 23-летний Павел, инженер-программист.

"Пенсионная реформа прибавляется ко всем нашим приступам гнева против Путина!" - признается Павел. Такая мобилизация тем более опасна для Кремля, что она множественна и организованна, считает Кенель.

"Ради краткосрочных финансовых прибылей пенсионная реформа угрожает полностью привести в расстройство наши экономические привычки", - опасается 44-летний Алексей, один из координаторов акции по сбору подписей в поддержку петиции у выходов из метро в Москве. Здесь тоже смешиваются люди всех социальных слоев и возрастов, отмечает журналист. "В отличие от других протестов, проходивших в прошлом, этот протест будет только усиливаться!" - предостерегает Алексей, как и многие другие.