Жан-Ив Ле Дриан: "Россия не должна вмешиваться в наши дела"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявляет о своем желании "восстановить эффективный мультилатерализм" перед лицом "участников его расчленения". Интервью с Ле Дрианом записали журналисты Le Monde Натали Гибер, Ален Салль и Марк Семо.

"Дипломатия переживает кризис, констатация этого факт в течение последнего года становится все более очевидной. Базовый принцип, то есть соблюдение своего слова и своей подписи, открыто ставится под сомнение. Второй принцип дипломатии - умение договариваться на основе фактов с целью поиска компромисса - тоже не соблюдается, поскольку фактами манипулируют, их отрицают, от них отказываются. Если больше не существует общей, совместной правды, то как вести диалог? Кроме того, участники расчленения мультилатерализма усиливают свои планомерные атаки", - считает Ле Дриан.

"Таким образом, чтобы восстановить эффективный мультилатерализм, необходимо действовать. С целью спасения главного в системе, установленной после Второй мировой войны, необходимо реформировать самые важные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, в частности ООН или ВТО. Новые форумы, такие как Парижский форум мира, который пройдет 11 ноября, или саммит по климату One Planet, проводимый по инициативе Франции, являются инновациями, которые оживляют мультилатерализм", - продолжает министр.

"Парадокс состоит в том, что Европа не видит в себе коллективную силу, тем не менее, она уже является таковой в глазах всех тех, кто не заинтересован в усилении ее мощи. Если США, а также Россия и Китай пытаются сыграть партию европейцев против остальных, то это значит, что Евросоюз гораздо сильнее, чем он сам о себе думает", - полагает глава французского МИДа.

"Франция находится в постоянном контакте со всеми, кто может способствовать разрешению сирийского конфликта. Мы беспрестанно говорим о том, что решение может быть только политическим, в то время как Башар Асад и его режим считают, что решение может быть только военным, - отмечает Ле Дриан. - В Санкт-Петербурге французский президент договорился со своим российским коллегой о том, чтобы "группа Астаны" (Россия, Турция, Иран. - Прим. Le Monde) и "Небольшая группа" (Small Group), созданная в Париже по сирийскому кризису (США, Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия. - Прим. Le Monde), сблизились по политической повестке, новой конституции, мерам доверия, таким как гуманитарная помощь, организация будущих выборов строго на условиях достоверности и прозрачности".

"Поскольку трудно усадить Иран и США за один стол, то Франция, с одной стороны, и Россия - с другой производят такую связь. В этом состоит роль Франции, как это уже продемонстрировал кризис в Идлибе. Предостережения и давление с нашей стороны по поводу возможной гуманитарной катастрофы и угрозы для общественной безопасности оказались полезными. Тем более что "группа Астаны" раскололась по этому вопросу в Тегеране, и Турция попросила нас посодействовать в Совбезе ООН, чтобы закрепить соглашение по Идлибу, которое обсуждалось с Владимиром Путиным", - поясняет министр иностранных дел Франции.

"Переходный политический процесс в Сирии необходим. Это стало очевидным после семи лет войны. Альтернативы не существует, в этом заинтересована и Россия. Она осознает, что выиграть войну вооруженной силой, не имея возможности ни построить мир, ни обеспечить восстановление опустошенной страны - все это похоже на поражение", - рассуждает Ле Дриан.

"Мы находимся в опасной ситуации. Нас беспокоят недавние российские заявления с упоминанием возможных химических атак, якобы проводимых присутствующими в Идлибе группировками, так как это похоже на манипулирование, нацеленное на подготовку общественного мнения. Стойкость Франции, которая напомнила о своей решимости нанести новые удары, если такое оружие еще раз будет применено режимом, способствовала эволюции позиций в отношении Идлиба", - считает министр.

"Русские использовали химическое оружие в центре Европы в деле Скрипаля и недавно поиздевались над европейцами, представив двух своих агентов в качестве туристов..." - заметили журналисты.

"Мы не хотим изоляции России и хотим сотрудничать. Однако нужно еще, чтобы Россия по многим темам, и особенно по химическому вопросу, тоже проявила лояльность и готовность к сотрудничеству, а также отказалась от манипулирования. В отношениях с ней нам следует быть требовательными, углубляя наш диалог, при этом оставаясь непримиримыми по основным принципам. В деле Скрипаля мы дали ответ и приняли соответствующие меры", - сказал собеседник издания.

"Россия сама должна выбрать свою судьбу. Она придает значение великому принципу невмешательства. Сотрудничество с нами также потребует от нее того, чтобы она не вмешивалась в наши дела политически, медийно или, хуже того, посредством химатак, как в деле Скрипаля. Невмешательство даже не является предметом обсуждения", - утверждает Ле Дриан.