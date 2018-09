24 сентября 2018 г. Жанна Немцова | The New York Times Молодые, либерально настроенные - и русские "Быть молодым и либерально настроенным в сегодняшней России нелегко", - пишет в своей статье в The New York Times Жанна Немцова. Издание представляет ее так: "Основательница Фонда Бориса Немцова за свободу, названного в честь ее отца Бориса Немцова, критика российского правительства, который был убит в 2015 году. Она также репортер немецкой вещательной компании "Немецкая волна". Автор продолжает: "Поскольку правительство твердо намерено ограничивать свободы, а экономика переживает спад, в этой стране у демократически ориентированной молодежи выбор невелик. И все же, хотя многие молодые россияне бегут из страны, которая дает им мало оснований для надежд, некоторые решились остаться и бороться". "26 марта 2017 года тысячи человек вышли на улицы Москвы и других российских городов протестовать против коррупции; это оказались крупнейшие за последние годы митинги в стране", - напоминает автор. Отметив, что многие из протестующих были совсем молоды, Немцова пишет: "Это новое поколение политических активистов, рожденное после распада СССР, привержено либеральным ценностям и твердо намерено спасти российскую демократию". "В последние годы рост политической вовлеченности среди российской молодежи подогрел надежды, что монополию Путина на власть возможно оспорить. Стимулом для этого нового воззрения отчасти стала растущая известность лидера оппозиции Алексея Навального, который в декабре 2016 года объявил, что намерен баллотироваться в президенты", - пишет автор, напоминая, что это Навальный призвал людей выйти на улицы в марте 2017 года. Но после акций 2017 года молодых активистов "преследуют и задерживают, им грозят исключением из учебных заведений", пишет автор. Немцова сообщает, что в 2016 году количество людей, эмигрирующих из России в страны за пределами бывшего СССР, возросло до 56730 человек (с 14206 в 2011 году). В этой связи автор предостерегает, что "утечка мозгов" может быть катастрофической, поскольку "квалифицированная и высокообразованная рабочая сила - фундамент конкурентоспособной страны". "Вдобавок, в то время как либерально настроенные россияне покидают страну, среди оставшегося населения укореняются более радикальные взгляды, и эта постепенная перемена может возыметь катастрофические последствия", - говорится в статье. "Права человека, демократия, власть правительства - все окажется в опасности, если экстремистские взгляды укоренятся. Кремлю, возможно, следует об этом вспомнить, покуда он концентрирует свою энергию на то, чтобы сделать мишенью российских мирных молодых протестующих и гасить их пыл", - заключает автор. Источник: The New York Times