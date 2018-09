24 сентября 2018 г. Алек Лун | The Telegraph Чеченцы боятся своих сыновей после атаки 11-летнего мальчика, присягнувшего на верность ИГИЛ* Власти Чечни пытаются бороться с "детским терроризмом" после череды нападений с участием несовершеннолетних, передает корреспондент The Telegraph Алек Лун. "Самой "молодой" на данный момент атакой стал инцидент 20 августа, в котором участвовали четверо несовершеннолетних кузенов и их 18-летний сосед", - сообщает журналист. Родственник их семьи на условиях анонимности рассказал, что мальчики попали под влияние соседа и были "зомбированы" "Исламским государством"*. "Что можно сказать матери, чьи сыновья были убиты одновременно, и она знает, что ни один из них не вернется? Сейчас лучше иметь дочерей, чем сыновей. ИГИЛ* теперь добралось до детей", - сказал он. "Элах Ахматханов 17 лет и его 11-летний брат Магомед-Эмин напали на полицейского, когда устроенный ими подрыв машины не увенчался успехом. Они были убиты в ходе погони. Магомед Ахтаев, 17 лет, подорвал себя у поста ДПС, а 16-летний Шамсуддин Ахтаев и 18-летний Магомед Мусаев были убиты при попытке с ножами прорваться в полицейский участок с бомбой", - сообщает Лун. Тремя месяцами ранее были убиты четыре подростка 18 и 19 лет, когда они с криками "Аллах акбар" застрелили прихожанина и двух полицейских, пытаясь захватить храм в Грозном. "Мы наблюдаем возникновение нового поколения чеченских джихадистов. В чеченском обществе назревает их протест. Он уже созревал, но старшее поколение было вымотано войной, - сказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. - Эти дети восстают не против войны, а против Кадырова, причем самым бессмысленным и радикальным образом". Новое молодое лицо терроризма, почти не имеющее иерархии или организации, еще более непредсказуемо, чем мятежники из лесов, отмечается в статье. "В Шали никто не подозревал, что что-то неладно с четырьмя двоюродными братьями - удостоенными наград кикбоксерами-любителями, выходцами из большой семьи врачей и не особенно религиозными. Лучший ученик Элах Ахматханов должен был через считанные дни приступить к учебе в медицинском институте ближайшего региона. По словам родственника, Магомед Ахтаев был "нежным мальчиком", но помогал отцу чинить машины, а его брат Шамсуддин умел пошутить и всегда таскал тяжести". Летом они попали под влияние Мусаева, которого в январе 2017 года задерживали как предполагаемого боевика. Глава чеченской полиции Апти Алаудинов рассказал журналисту The Telegraph, что Мусаева отпустили, потому что ему было всего 16 лет. Мусаева отправили учиться в другой регион, где он купил свой первый смартфон и стал жертвой вербовки ИГИЛ* в интернете. По словам Алаудинова, он начал обмениваться зашифрованными сообщениями с лидером ИГИЛ* Леваном Тохосашвили, известным как "Эмир Аль-Бара" и убитым в конце 2017 года. Мусаев стал посещать Хасавюрт, рассадник фундаментализма, и спорил с верующими о том, как молиться, рассказал один из соседей. "У местных жителей растет негодование из-за грубых методов властей, - продолжает Лун. - После августовского нападения чеченские спецслужбы, по словам местных, тут же задержали в Шали родственников и десятки других мужчин, многие из которых были подростками. Государственное телевидение показало, как отец Мусаева под наблюдением Алаудинова проклинает труп своего сына. С тех пор семьи бежали". По словам родственников, полицейским необязательно было убивать нападающих. "Они могли их задержать, остановить. Если кто-то кого-то убивает, его отдают под суд", - заявил один из них. По словам Алаудинова, огонь на поражение и массовые задержания необходимы для предотвращения дальнейших подобных атак. "Однако жесткие меры безопасности, к которым добавляется социальное неравенство и ограничительная религиозная политика режима, могут только усилить чувство несправедливости, которое, согласно международным исследованиям, является основной причиной того, что молодые люди вступают в террористические организации", - пишет автор статьи. Журналист приводит мнение корреспондента "Новой газеты" Елены Милашиной: "Уровень страха в Чечне достиг потолка. Но чувство несправедливости, ведущее к терроризму и мести, растет еще больше". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Telegraph