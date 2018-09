24 сентября 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Почему Россия обхаживает белых фермеров из Южной Африки "Совсем как дома", - сказал 72-летний южноафриканец Леон дю Туа, понюхав воздух на полях молочной фермы в окрестностях Москвы, повествует The Washington Post. Корреспондент Эми Феррис-Ротман поясняет: "Именно это надеется услышать один российский политический деятель. Он проводит в Южной Африке что-то вроде "кампании по завоеванию сердец" с совершенно конкретной целью - надеется очаровать белых южноафриканцев и убедить их переехать за 8 тыс. миль в сельскую местность России". "Преимущества, на которые он упирает, - изобилие сельскохозяйственных земель, относительная безопасность и страна, которая твердо держится за традиционные христианские ценности. Не упоминается вслух - но четко понимается - то, как четко это вписывается в политику идентичности, которую проводит российский президент Владимир Путин", - говорится в статье. Журналистка замечает: "В России поддержка Путина во многом порождена идеей России как хранительницы "белого", "христианского" и стародавнего порядка, отвергающей "так называемую толерантность, бесполую и бесплодную", говоря словами самого Путина в 2013 году. Подобные высказывания способствовали тому, что статус Путина повысился в глазах популистов и политических движений, движущей силой которых являются нативисты (нативизм - политическое течение, отстаивающее права коренных жителей перед приезжими. - Прим. ред.), на Западе. А в России они поспособствовали усилиям таких политических инсайдеров, как Владимир Полубояренко, помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. Полубояренко взял на себя инициативу по организации поездок в Россию для белых южноафриканцев, раздумывающих о переезде". Издание рассуждает: "Эти усилия пересекаются со множеством вопросов. В России сокращается население и появилось новое стремление защищать единоверцев-христиан. Добавьте к этому беспокойство некоторых белых южноафриканских фермеров в то время, как в их стране обсуждается возможность перераспределения земель ради устранения расового дисбаланса, существовавшего при апартеиде". Автор пишет: "Полубояренко утверждает, что финансирует поездки южноафриканцев из своих собственных сбережений, но подобная деятельность почти наверняка нуждается в благословении со стороны Кремля". "Я хочу, чтобы они знали, что Россия может стать и их родной страной", - сказал Полубояренко. Газета сообщает о нем: "Он помогает уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае - сердце сельского хозяйства". "Возрождение христианских ценностей - важная мотивация для нас, - сказал в телефонном интервью 29-летний южноафриканский фермер Ади Схлебус. - Мы подумали, что русские люди будут нам сочувствовать". В октябре Схлебус с женой и двумя маленькими детьми планирует переехать в Москву и преподавать там английский. Источник: The Washington Post