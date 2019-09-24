Макрон в ООН приветствует Россию как нового подписанта Парижского соглашения

"(...) В этот понедельник, 23 сентября, Эммануэль Макрон, как и его коллеги, выступал с трибуны ООН в течение нескольких минут на открытии саммита по проблемам климата. Для него это был благоприятный момент, чтобы поблагодарить Россию как нового подписанта Парижского соглашения по климату (...)", - пишет Le Huffington Post .

"Превысив время выступления в три минуты, предусмотренное для каждого лидера, президент Франции призвал поаплодировать Москве и российским руководителям. "Прежде всего, сегодня я порадовался, услышав новость о принятии Россией Парижского соглашения. Потрясающая новость! Еще несколько месяцев назад этого не ждали, это показывает, что прогресс есть. Вы можете им поаплодировать!"

"(...) Далее он вновь заявил, что последние французские угольные электростанции будут закрыты в 2022 году, - говорится в статье. - Не называя имени Греты Тунберг, глава французского государства также сказал, что его поразили речи молодых людей, которые выступали перед ним".

"Ни один ответственный руководитель не может оставаться глухим к тому требованию справедливости, которая должна существовать в отношениях между различными поколениями, - сказал он. - Нам нужна эта молодежь для того, чтобы помочь нам изменить порядок вещей (...) и оказать большее давление на тех, кто не хочет двигаться с места".

"(...) Несколько часов спустя Грета Тунберг и пятнадцать молодых людей заявили, что они подадут иск против Франции и пяти других стран за бездействие в решении климатических проблем", - отмечается в публикации.