Озеро Байкал, символ российской экологической катастрофы

"В то время, как в понедельник 23 сентября 2019 года открылся климатический саммит ООН, российские власти, похоже, наконец решили принять меры по поводу серьезных угроз, нависших над самым глубоким в мире резервуаром пресной воды, признанным объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) В перечне поручений, подписанных 12 сентября Владимиром Путиным, подчеркивается необходимость "исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению". (...) Такие решения являются частью более широкого политического контекста, который не ускользнул от внимания руководителей четвертого по величине источника выбросов парниковых газов", - говорится в статье.

"Пока проходил климатический саммит ООН, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о том, что он что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Россия подписала соглашение в 2015 году, но с тех пор затягивала процесс ратификации, требуя "разъяснений". Это связано с тем, что в стране, где экономика по-прежнему в значительной степени основана на добыче полезных ископаемых и природных энергоресурсах, преимущественное значение имеют интересы промышленных групп. Владимир Путин имеет в своем активе целое собрание заведомо климатоскептических высказываний. Однако в последнее время ему пришлось изменить свою позицию", - отмечает автор публикации.

"Деградация природы и климата продолжается. И всё острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - признался российский президент этим летом на конференции в Екатеринбурге, на Урале. По мнению наблюдателей, такой сдвиг отчасти вызван страхом введения новых европейских санкций, наподобие тех, которые Германия объявила на прошлой неделе, в отношении выбросов углекислого газа", - указывает Le Figaro.

"Конечно, с учетом тяжелого наследия СССР в области окружающей среды, Россия демонстрирует в этой области какие-то робкие попытки, обещания и некоторые результаты. Но, в целом, она остается очень плохой ученицей. После падения коммунизма Москва сократила свои парниковые газы на 25%, таким рекордом не может похвалиться ни одна другая страна. Однако температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем на остальной части планеты, и эксперты сходятся во мнении, что Россия не сможет достичь целей, изложенных в Парижском соглашении", - комментирует Барлюэ.

"Байкал и его уникальное биоразнообразие сильно пострадали от глобального потепления. Водоросли размножаются, уровень воды падает. А недовольство жителей растет. Так, из-за гнева местных жителей весной российские власти вынуждены были остановить строительство завода по розливу и бутилированию питьевой воды из озера, предназначенной для китайского рынка.

"(...) Байкал вызывает все больше беспокойства", - сказал недавно спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, промышленных сбросов в озеро больше не будет, и скорее следует во всем винить бытовые отходы и сточные воды, которые растут "непомерными темпами", нежели пресловутый туристический поток. Действительно, несколько спорных промышленных комплексов были закрыты, например, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Но огромное озерное святилище, включенное в список Всемирного наследия, продолжает страдать, и специалисты указывают, среди прочего, на серьезную проблему отходов и сбросов", - резюмирует журналист.