Электронная сигарета попала под надзор

"(...) Стоит ли беспокоиться по поводу электронной сигареты? Индия только что объявила о запрете ее продаж. В отношении электронной сигареты ужесточается нормативное регулирование, особенно в США, где в некоторых штатах запрещена продажа электронных сигарет с ароматическими добавками. В августовском докладе Всемирной организации здравоохранения об электронной сигарете вынесено суждение - "безусловно вредная", - пишет Le Monde.

"Во Франции органы здравоохранения будут следить за случаями серьезных заболеваний легких, которые могут быть связаны с использованием электронной сигареты, такие меры вводятся после сообщения о смертях, связанных с вейпингом, в Соединенных Штатах. Департамент общественного здравоохранения Франции, как передавало издание Le Parisien 19 сентября, сообщил о создании совместно с Генеральным управлением здравоохранения и другими учреждениями "механизма по оповещению о случаях тяжелых пневмопатий, возникающих у вейперов".

"В частности, клиницисты внимательно изучают сообщения о серьезных легочных патологиях", - говорится в статье. "Сначала мы ищем микробы, бактерии, вирусы, чтобы исключить инфекционную причину, а затем можно установить связь с вейпингом, изучая, если возможно, состав потребляемых продуктов", - рассказывает Брюно Уссе, президент Фонда дыхания. "Риск заключается в использовании ненадежных продуктов, нелегальных, продаваемых без разрешения", - продолжает пульмонолог.

"(...) Департамент также интересуется "даббингом". Такая практика некоторых потребителей каннабиса заключается в том, чтобы вдыхать через небольшой сосуд, частично заполненный водой, пар из концентрата этого наркотика, нагретого на небольшой горелке", - поясняет журналистка Паскаль Санти.

"Такой надзор начался после предупреждения в августе о возникновении тяжелых заболеваний легких у вейперов, о которых объявили Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. По состоянию на 17 сентября было зарегистрировано 530 "подтвержденных и вероятных" случаев, в том числе семь смертей. Более половины пациентов моложе 25 лет, три четверти - мужчины, говорится на сайте Центров по контролю и профилактике. Один смертельный случай также был зарегистрирован в Канаде 18 сентября", - сообщает Le Monde.

"(...) Основной страх властей США, которые говорят об эпидемии - это увлечение молодежи электронными сигаретам с ароматическими добавками (таких как лесные ягоды, манго или конфеты, крем-брюле...). В Соединенных Штатах каждый пятый школьник и каждый двадцатый студент занимаются вейпингом. Последний номер издания Time вышел с заголовком на первой полосе - "Новая американская зависимость". (...) Кроме того, согласно исследованию, опубликованному 20 сентября в Scientific Reports, некоторые ароматизированные продукты могут способствовать развитию астмы", - говорится в статье.

"(...) Эксперты однозначно высказываются о том, что электронная сигарета остается инструментом для отказа от курения. "Я никогда не видел более эффективного инструмента снижения риска, даже со учетом всех веществ вместе взятых. Окончательные выводы надо делать из соотношения выгоды и риска", - заявляет врач-нарколог Амин Беньямина.

"Такие заявления об электронной сигарете являются поспешными, - резюмирует профессор общественного здравоохранения и соавтор отчета об электронных сигаретах за 2015 год Жерар Дюбуа. - Табак убивает 8 млн человек во всем мире каждый год".

По мнению Брюно Уссе, "табачная индустрия, которая инвестирует в производителей электронных сигарет, благодаря этому продолжает способствовать никотиновой зависимости, особенно среди молодежи".