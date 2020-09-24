Консульство России в Камеруне оказалось в центре странного политико-финансового дела

"Дипломатическое представительство России в Камеруне получило тысячи долларов от подставной компании, замешанной в скандале, в результате которого погиб российский адвокат Сергей Магнитский", - утверждает французская газета Le Monde.

"Полночь, пятница, 22 сентября 2006 года. Время межконтинентальных финансовых операций. Той ночью компания под названием Armut Services LLP, расположенная в Бирмингеме, в центральной Англии, перевела 2 тыс. долларов (1,1 млн франков КФА, 1,7 тыс. евро по текущему курсу) в российское консульство в Дуале, экономической столице Камеруна. Деньги поступили на счет российского дипломатического представительства, открытого в камерунском отделении французского банка Societe Generale, для оплаты "консультационных услуг", говорится в выписке из банка, доступ к которой получила газета Le Monde".

"В тот же день, в то же время Armut Services также отправила 60 тыс. долларов в Конакри. В Гвинее снова использовались услуги местной дочерней компании Société Générale, и получателем суммы на этот раз явилась гвинейская компания Ets Export Drev Prom EDP", - говорится в статье.

"Эта информация взята из конфиденциальных банковских документов сети по борьбе с финансовыми преступлениями США "Досье FinCEN", переданных информационным сайтом BuzzFeed News в Министерство финансов США и в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), партнером которого является Le Monde. Они являются иллюстрацией того, как крупные банки борются с обращением грязных денег, в том числе в Африке", - указывают авторы статьи.

"На самом деле, Armut Services - это подставная компания, созданная 9 декабря 2005 года, которая, согласно банковским документам из "Досье FinCEN", работала с адреса, использовавшегося примерно 900 другими неактивными организациями. Эта компания, распущенная в 2009 году, участвовала во многих политико-финансовых делах. Иногда в результате этого появлялись трупы", - отмечает издание.

"Так произошло с Сергеем Магнитским, российским адвокатом, который подвергся пыткам, а затем умер в тюрьме в 2009 году за разоблачение громкого скандала, связанного с вымогательством и уклонением от уплаты налогов. В своем отчете об офшорных компаниях в Великобритании за 2017 год антикоррупционная неправительственная организация Transparency International четко указала на эту связь, напомнив, что компания Armut Services "использовалась" для того, чтобы помочь вывести из России "230 млн долларов в скандале с Hermitage Capital, который стоил жизни разоблачителю Сергею Магнитскому".

"(...) Но какие отношения связывают консульство России в Дуале с Armut Services? Почему оно получило платеж через подставную компанию? Прибегал ли к услугам этой фиктивной компании почетный консул Российской Федерации в Дуале с 2004 года Жан-Мари Чуиссанг? Этот сдержанный дипломат по образованию ветеринар, прошедший обучение в России. Его супруга российского происхождения - Ирина Леонидовна Чуиссанг, как и он, ветеринарный врач, в социальной сети Facebook она представляет себя как основательницу российской международной школы Galaxy, расположенной в богатом районе экономической столицы Камеруна", - сообщают журналисты.

"Использовала ли супружеская пара Armut Services для своих бизнес- проектов, специализирующихся, в частности, на кейтеринге и торговле кофе, стоимость которых, по данным многих местных источников, составляет десятки миллионов франков КФА? Подтверждения этому найти непросто", - говорится в статье.

"(...) Мы встретились с Жаном-Мари Чуиссангом 26 августа, когда он собирался сесть в машину, он дал понять, что готов отреагировать. Он сказал, что не знает о такой компании, как Armut Services, и никогда не имел с ней дела. На повторные вопросы, отправленные по почте, консул не ответил. Посольство России в Камеруне и консульский департамент министерства иностранных дел России, с которыми также связалась газета Le Monde, не ответили на наши вопросы", - пишут авторы публикации.

"(...) Трудно представить себе, чтобы дипломатическая миссия получала средства от подставной компании на законных основаниях, это явно усиливает подозрения о возможной незаконной финансовой деятельности через подставную компанию, которая используется для того, чтобы сделать транзакции непрозрачными", - отмечает Хилари Моссберг, политический директор американской антикоррупционной неправительственной организации The Sentry. По мнению бывшей сотрудницы Министерства финансов, анонимные подставные компании часто используются "незаконными структурами" для сокрытия "своей прибыли и отмывания денег". Но "для дипломатического представительства необычно получать платежи от подставной компании, особенно если она зарегистрирована по тому же адресу, что и 900 других компаний, в частности, с учетом страны, в которой находится почетный консул, и местонахождения консульства", - настаивает Хилари Моссберг. "У него просто нет никаких веских причин для того, чтобы получать платежи от подставной компании", - твердо заключает она.

"(...) Несмотря на вопросы, оставшиеся без ответа, Жан-Мари Чуиссанг и его жена пользуются полным доверием Кремля. В январе 2013 года консул был награжден медалью Пушкина - почетной наградой для граждан, отличившихся в области образования, литературы, гуманитарных наук, искусства и культуры. По этому случаю даже специально приехал посол России в Камеруне. Ирина Леонидовна Чуиссанг руководит программой, предназначенной для камерунских студентов, желающих продолжить свое обучение в России. Таким образом, пара делит свое время между дипломатией и бизнесом", - резюмируют Жозиан Куаге и Уилл Фицгиббон.