Датская машина по отмыванию денег

"Вклад Говарда Уилкинсона был маленьким, даже очень маленьким. Ровно фунт стерлингов он вложил в документы, которые показали ему подозрительные процессы в Danske Bank, главном банке Дании. Документам было суждено вызвать крупнейший банковский скандал в новейшей истории", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Это произошло 8 лет назад, тогда 41-летний британец отвечал в Danske Bank за транзакции на финансовом рынке прибалтийских стран и работал в Таллине. "Тогда, в 2012 году, Уилкинсон купил за фунт стерлингов отчеты британской компании Lantana Trade. Его внимание привлекло то, что через счет фирмы в Danske Bank проходили миллионы долларов. Но, согласно балансовым отчетам, которые он нашел в интернете, компания на тот момент не должна была вести деятельность, в ее последнем годовом отчете значился нулевой баланс. Уилкинсон добросовестно сообщил о своих выводах нескольким коллегам и одному из вышестоящих сотрудников. Но услышал, что клиент допустил ошибку, и баланс будет исправлен", - повествует издание.

"Но когда спустя год Уилкинсон узнал от одного коллеги, кому, вероятно, принадлежит фирма Lantana Trade, его сомнения вернулись: компания принадлежала нескольким сотрудникам российской службы внутренней безопасности ФСБ и Игорю Путину, двоюродному брату российского президента Владимира Путина. Говард Уилкинсон добыл дополнительные документы из реестра компаний и обнаружил другие несостыковки. Один неправильный балансовый отчет может быть ошибкой, но несколько? И это несмотря на то, что он уже сообщал о проблеме? Банковский служащий заподозрил преступные деяния, не только на стороне клиента, но и в собственном банке - и написал электронное письмо ведущему менеджеру Danske Bank".

"В то же время Уилкинсон продолжал свое расследование и выявил систему: по счетам иностранных клиентов с наибольшими оборотами он обнаружил другие британские фирмы, балансовые отчеты которых не соответствовали их действительной деятельности. Все они были зарегистрированы по одному адресу. Уилкинсон снова доложил руководству: Danske Bank, по его словам, работает с клиентами несмотря на то, что они подделывают балансовые отчеты, то есть нарушают закон. (...) Следует полагать, что банк даже помогал одной из компаний, которая была замешана в отмывании денег(...)", - говорится в статье.

"Насколько прав был Уилкинсон, сегодня могут подтвердить документы из досье FinCEN. В частности, в них говорится о компании Mazaka General Trading из Дубая. В период с апреля по август 2014 года - спустя месяцы после того, как Уилкинсон впервые предупредил о подозрительных сделках иностранных клиентов - на ее счет в Danske Bank поступило в общей сложности 720 тыс. долларов. Mazaka была компанией, которую использовал пакистанец Альтаф Ханани, один из самых разыскиваемых на тот момент "отмывателей денег". (...) Его клиентами среди прочих были и террористические организации, такие как "Аль-Каида", "Хезболла", "Талибан" в Афганистане. Запрос Süddeutsche Zeitung Ханани не прокомментировал", - говорится в статье.

"Также и в случае с Игорем Путиным, двоюродным братом президента, полученные в результате утечки информации данные подтверждают подозрение Уилкинсона. Фирма Lantana, вероятно, принадлежащая Путину, получала деньги от российского "Промсбербанка", который позднее рухнул из-за исчезновения почти 50 млн долларов. Часть из них, очевидно, была переведена фирме Lantana. Досье FinCEN раскрывает и другие транзакции, осуществленные со счета либо на счет Lantana, всего речь идет более чем о 5 млн долларов. Соответствующий запрос Süddeutsche Zeitung Игорь Путин не прокомментировал", - указывает издание.

"(...) Тогда, в апреле 2014 года, ответственные лица Danske Bank все еще не воспринимали своего сотрудника Говарда Уилкинсона всерьез - он уволился. Лишь спустя два года Danske Bank прекратил в Эстонии сотрудничество с иностранными клиентами, и прошел еще один год до того момента, когда информацию о грязных сделках обнародовала датская газета Berlingske. В 2018 году в отставку ушел глава банка Томас Борген. В 2019 году Айвар Рехе, который на момент осуществления операций по отмыванию денег возглавлял эстонский филиал, был найден мертвым в своем саду. Полиция предполагает, что он совершил суицид".

При этом, отмечает Süddeutsche Zeitung, большую часть сделок Danske Bank в Эстонии было бы невозможно осуществить без участия Deutsche Bank. "Немецкий банк многие годы являлся корреспондентским банком для Danske. В этой роли он отправлял для эстонского банка, у которого не было филиала в США, долларовые платежи на счета за океаном, где, по словам Уилкинсона, след денег терялся. По данным американских ведомств, в период с 2007 по 2015 год таким образом из Эстонии в другие страны мира было переведено 267 млрд долларов. Как минимум 150 млрд из них поступили из России или стран бывшего СССР", - говорится в публикации.

"С Говардом Уилкинсоном связались и немецкие следователи. По информации Süddeutsche Zeitung, в 2019 году он вместе с адвокатом приезжал в Висбаден. Федеральное управление уголовной полиции в условиях секретности организовало для него проживание и защиту. (...) Бывший банковский служащий рассказал следователям о банке, подозрительных клиентах - и связях с Германией. (...)Вскоре генеральная прокуратура Франкфурта возбудила несколько уголовных дел - среди прочих в отношении бывшего депутата бундестага от партии ХСС Эдуарда Линтнера. А также в отношении Карин Штренц, которая до сих пор является депутатом бундестага от партии ХДС. Против обоих политиков ведется расследование по подозрению в подкупе и получении взяток обладателями мандата. (...) Согласно подозрению, политики получили взятку от автократического режима Азербайджана - деньги для этого были переведены через Danske Bank".

(...)

"То, что Danske и Deutsche Bank использовались для того, чтобы выводить огромные деньги из России, очевидно, было неслучайным. По крайней мере, это утверждает Борис Фомин, бывший председатель совета директоров развалившегося "Промсбербанка", в письме газете Berlingske: по его словам, российские "отмыватели денег" обладали инсайдерской информацией о системах контроля в обоих банках. Фомин сейчас отбывает наказание в российской тюрьме за хищение денег "Промсбербанка". Его адвокат не отреагировал на запрос".

"(...)Тем временем Уилкинсон покинул Эстонию, свое место жительства в Великобритании он держит в тайне. В одном из интервью американскому телеканалу CBS на вопрос о том, беспокоится ли он за свою безопасность, Уилкинсон ответил: "Сущность людей, желающих отмывать деньги, очевидно, не предполагает желания сходить с ними в паб и выпить пива", - передает Süddeutsche Zeitung.