Путинские союзники предлагали стать "неофициальным каналом" ключевому свидетелю в расследовании Сената США в отношении Байденов

"Пророссийская политическая партия на Украине стремилась к сотрудничеству с одним из самых важных свидетелей в возглавляемом республиканцами расследовании в отношении семьи Джо Байдена, финальный доклад которого был обнародован в среду", - передает Time.

"Предложение о сотрудничестве поступило осенью 2019 года от политической партии на Украине, сопредседателем которой является Виктор Медведчук, друг и верный союзник президента России Владимира Путина. Партия Медведчука сделала предложение Андрею Телиженко, бывшему украинскому дипломату и политическому деятелю, который был ключевым свидетелем во время проводившегося в течение года Сенатом США расследования украинских связей семьи Байдена. Агенты партии, как рассказывает Телиженко журналу TIME, "предложили мне помочь им с республиканцами намного более тесно, быть неофициальным каналом с Москвой", говорится в статье.

"Это предложение, от которого, по словам Телиженко, он отказался, ознаменовало начало комплексной кампании влияния со стороны союзников Путина в Киеве и эти усилия зашли дальше, чем сообщалось ранее. Более года агенты и союзники Кремля на Украине пытались передавать информацию личному адвокату президента Трампа Руди Джулиани и его союзникам-республиканцам на Капитолийском холме. Информация передавалась по разным каналам, включая газового магната, имеющего тесные связи с Кремлем и которому было вынесено обвинение, и украинского депутата, учившегося в российской шпионской академии", - пишет журнал.

"Начиная с осени прошлого года, Медведчук и политическая партия, сопредседателем которой он является, "Оппозиционная платформа - за жизнь", также пытались транслировать свои необоснованные заявления о коррупции против Байдена в украинском парламенте. Им не удалось набрать достаточно голосов, чтобы начать парламентское расследование в Киеве. Вместо этого эти утверждения о Байдене нашли гораздо более заметную платформу в Сенате США", - пишет автор публикации Саймон Шустер.

"В августе 2019 года председатели-республиканцы двух сенатских комитетов, Рон Джонсон из Висконсина и Чак Грассли из Айовы, объединились для расследования в отношении семьи Байдена. Результаты их расследования были опубликованы в 87-страничном докладе в среду, менее чем за неделю до первых президентских дебатов между Байденом и Трампом. Доклад сосредоточен на утверждениях, которые были широко дискредитированы и опровергнуты высокопоставленными чиновниками как в США, так и на Украине, включая утверждения о том, что Байден действовал коррумпировано, чтобы помочь своему сыну Хантеру, который входил в совет директоров украинской газовой компании. В докладе констатируется, что не было обнаружено никаких доказательств правонарушений бывшего вице-президента", - передает издание.

"Ведущие демократы и некоторые республиканцы на Капитолийском холме неоднократно предупреждали Джонсона, что Россия может использовать его расследование для "отмывания" ложных утверждений о Байдене. В своем пространном заявлении, сделанном в прошлом месяце, Джонсон отрицает использование каких-либо российских источников или документов. "Ничто из этого не является российской дезинформацией", - написал он".

" (...) Осенью 2019 года, когда Телиженко получил от пророссийской политической партии на Украине предложение о предоставлении помощи, он уже несколько месяцев работал с Джулиани, пытаясь раскопать политическую компромат на семью Байденов. Телиженко связался с Джулиани той весной при помощи другого американского юриста, связанного с президентом Трампом, Виктории Тенсинг, сторонницы Республиканской партии и эксперта Fox News. (...) В последний год Телиженко неоднократно озвучивал свои заявления о коррупции в семье Байдена, появляясь на канале Джулиани на YouTube и в подкастах. Обвинения базируются на прошлой работе Телиженко в качестве дипломата в посольстве Украины в Вашингтоне, его работе в лоббистской фирме в округе Колумбия и его работе в Офисе Генерального прокурора Украины. Находясь на этих должностях, утверждает Телиженко, он был свидетелем признаков коррупции и конфликта интересов с участием семьи Байдена и других чиновников администрации Обамы", - говорится в статье.

"С помощью Джулиани эти утверждения также дошли до Сената США, где Джонсон и его сотрудники неоднократно и более года контактировали с Телиженко. (...) Когда в Сенате США началось это расследование, союзники России на Украине неоднократно пытались придать достоверности этим заявлениям о коррупции против Байдена. В некоторых из этих усилий участвовал Медведчук, личный друг российского президента. Путин - крестный отец дочери-подростка Медведчука, и их отношения служат основным каналом российского влияния на Украине. В марте 2019 года, в разгар президентских выборов на Украине, Медведчук отправился в Москву для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, которые должны были укрепить связи между Россией и Украиной", - напоминает газета.

"Как TIME сообщал прошлой осенью, тогда политическая партия Медведчука начала призывать парламент Украины провести расследование в отношении Байдена и других чиновников администрации Обамы. "Это была моя идея", - говорит депутат от этой партии Олег Волошин. Настаивая на том, что эти усилия "никак не связаны с Москвой", Волошин говорит, что Медведчук дал добро на них. "Я пришел [с] этим к Виктору, чтобы просто получить зеленый свет. Я сомневаюсь, что он когда-либо обсуждал это со своим другом", - написал Волошин в текстовом сообщении TIME в ноябре, имея в виду Путина и Медведчука. Что касается его мотивов, он добавил: "Я просто хотел помочь [американским] консерваторам прижать либералов".

"Примерно в то же время политическая партия Медведчука обратилась к Телиженко, который тогда работал как с Джулиани, так и с сенатором Джонсоном в их усилиях по расследованию в отношении семьи Байдена. Они пытались через меня добраться до Дональда Трампа или его команды, говорит Телиженко. Он отказался от предложения работать с Медведчуком, говорит он, потому что это отравило бы его работу с Джулиани. Я не работаю с русскими, добавил Телиженко".

"В заявлении TIME в среду Медведчук сказал, что никогда лично не встречался с Телиженко и не знает его. Его политическая партия хотела начать парламентское расследование в отношении семьи Байдена, написал Медведчук, в рамках усилий по расследованию украинских политиков на предмет коррупции. Медведчук написал, что он никогда не обсуждал эту идею с Путиным или другими высокопоставленными российскими чиновниками, потому что считает это внутренним делом Украины. Он также опроверг любые попытки создать "неофициальный канал" в Москву для соратников президента Трампа. (...)

"К тому времени, когда они вышли на контакт с Телиженко, союзники Путина на Украине уже имели другие связи в окружении Джулиани, - говорится в статье. - Среди них была Тенсинг, юрист и эксперт Fox News, которая познакомила Джулиани с Телиженко в мае 2019 года. Менее чем через два месяца Тенсинг начала работать в качестве юриста у поддерживаемого Россией олигарха на Украине Дмитрия Фирташа. В начале 2000-х Фирташ стал посредником в российско-украинской торговле газом с благословения президента Путина. Проживая в настоящий момент в Вене в Австрии, Фирташ контролирует обширную сеть энергетических и медиа-активов на Украине, включая один из ее ведущих телеканалов".

Журнал напоминает, что Фирташ нанял Тенсинг и ее мужа Джо ДиДженову для помощи в его защите от обвинений в Чикаго, связанных с предполагаемой схемой взяточничества в рамках титановой сделки в Индии. (...) "Работая над этим делом, Тенсинг получила доступ к документам, полученным другими членами адвокатской команды Фирташа, включая те, в которых содержались дискредитированные заявления о коррупции против Байдена. Затем Джулиани использовал некоторые из этих документов, чтобы атаковать Байдена в теленовостях и призвать к расследованию в отношении семьи Байденов. Джулиани отрицает какие-либо связи с Фирташем и сказал, что все его претензии к семье Байдена базируются на надежных источниках и документах, которые он получил через надлежащие каналы", - пишет Time.

"В феврале этого года генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил на пресс-конференции, что Министерство юстиции получает документы от Джулиани и его источников на Украине. По словам Барра, министерство разработало "процесс приема", чтобы проверять любую информацию, поступающую из этих источников, с помощью "партнеров министерства в разведывательном сообществе. В интервью TIME в феврале Телиженко рассказал о собственной процедуре проверки документов, применяемой Джулиани при получении документов из украинских источников. "Их поступает много, - говорит Телиженко. - Много информации от множества людей, которые хотят предоставить свидетельства о том, что произошло, политиков, НПО, которые видели, что происходит. Моя роль также состоит в том, чтобы помочь отфильтровать, что правда, а что нет".

"С конца прошлого года одним из источников Джулиани на Украине был Андрей Деркач, украинский депутат, которого Министерство финансов США недавно идентифицировало как "активного российского агента", имеющего тесные связи с российскими разведывательными службами. Прежде чем заняться политикой, Деркач учился в одном из ведущих московских вузов для шпионов. В секретном докладе ЦРУ от 31 августа, делается вывод о том, что Путин, "вероятно, руководит" усилиями Деркача, согласно информации The Washington Post". Издание напоминает, что "в ходе нескольких длительных пресс-конференций в Киеве Деркач обнародовал документы и аудиозаписи, которые, как он утверждает, подтверждают его теории о коррупции Байдена на Украине. Джулиани встретился с Деркачем в Киеве в декабре, чтобы обсудить эти теории, а в своем подкасте в феврале 2020 года подробно обсудил утверждения Деркача. Ранее в этом месяце, после того как Министерство финансов наложило санкции на Деркача за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США, Джулиани дистанцировался от украинского депутата, заявив, что предоставленная Деркачем информация не является "уникальной". Деркач ответил на просьбу о комментариях для этой статье, ранее отрицал, что работает от имени Москвы".

(...) "В последние недели, готовясь обнародовать результаты своего расследования, Джонсон настаивал на том, что оно опирается на легитимные американские источники. В докладе, обнародованном в среду, подробно описываются неоднократные контакты между Телиженко и Советом национальной безопасности администрации Обамы. По словам сенатора, утверждения о попытках России повлиять на его работу являются частью усилий демократов, нацеленных на то, чтобы запятнать его репутацию (...)".

"Что касается Телиженко, он отрицает обвинения в том, что он мог служить каналом для российской дезинформации, и говорит, что чувствует себя оправданным после обнародования нового доклада. "Я предоставил все, что мог предоставить, для расследования, проводившегося Сенатом США, все, о чем меня просили, - сообщил он TIME по телефону из Киева в среду. - Сегодня обнародованы факты, о которых я говорил много лет назад в электронных письмах и документах". (...) Теперь американские избиратели, добавляет Телиженко, должны "решить в ноябре, что делать дальше".