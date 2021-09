24 сентября 2021 г. Том Филлипс, Флавия Милхоранс, Эммануэль Акинвоту и Джон Хенли | The Guardian Английские правила путешествий, связанные с Covid, вызывают возмущение во всем мире "Английские правила путешествий, связанные с Covid, и отказ признавать вакцины, используемые в других частях мира, вызвали возмущение и недоумение в Латинской Америке, Африке и Южной Азии, а критики осудили то, что они назвали нелогичной и дискриминационной политикой", - сообщает The Guardian. "Министр транспорта Грант Шаппс охарактеризовал правила Англии, обнародованные в прошлую пятницу, как "новую упрощенную систему для международных поездок". "Цель состоит в том, чтобы облегчить людям путешествия", - сказал Шаппс. Но многие части мира охватили гнев и разочарование в связи с решением правительства Великобритании признать вакцинацию, проводимую только в избранной группе стран. Согласно новым правилам, путешественники, полностью вакцинированные вакцинами Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna или Janssen в США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее или стране ЕС, будут считаться полностью вакцинированными и освобожденными от карантина по прибытии в Англию из страны "янтарного списка". Но люди, которые были полностью вакцинированы теми же вакцинами в Африке или Латинской Америке, а также в других странах, включая Индию, будут считаться "не полностью вакцинированными" и по прибытии из страны янтарного списка будут помещены в карантин на 10 дней", - сообщается в статье. "В Европе разочарованы отказом Великобритании признать "полностью вакцинированными" людей, перенесших Covid, а затем получивших однократную дозу двухдозовой вакцины. Такие люди считаются полностью вакцинированными в большинстве стран ЕС и могут свободно путешествовать по блоку с европейским цифровым Covid-сертификатом, - отмечает газета. - Однако, чтобы посетить Великобританию, они должны пройти 10-дневный карантин, согласно руководящим принципам правительства Великобритании, которые в настоящее время требуют, чтобы люди, вакцинированные двухдозовой вакциной, такой как Moderna или Pfizer, получили обе дозы, "даже если вы недавно вылечились от Covid-19 и имеете естественный иммунитет". "В среду Великобритания ослабила свои правила и разрешила путешествия без карантина для людей из Европы, которые получили дозы двух разных вакцин. Сотни тысяч людей на континенте получили смешанные уколы после того, как использование AstraZeneca было ограничено старшими возрастными группами из-за редких проблем с тромбами", - напоминает The Guardian. "Но на фоне растущего гнева за рубежом по поводу того, что многие считают дискриминационным обращением, индийский политик Шаши Тхарур объявил в понедельник, что он отказывается от серии выступлений в Англии в знак протеста против "оскорбительного" решения отправить полностью вакцинированных индийцев на карантин". "Нет ни одного человека, с которым я разговаривал, который не был бы рассержен этим. Люди недоумевают, - заявил один рассерженный латиноамериканский дипломат. - Как может быть так, что вакцина Pfizer, Moderna или AstraZeneca, которая вводится [в Латинской Америке], недостаточна для того, чтобы впустить кого-то? Я просто не понимаю, как это может быть приемлемо. Я просто не могу понять этого. Я не могу объяснить, что за этим стоит - я просто знаю, что это очень, очень, очень несправедливо". "Один западноафриканский дипломат назвал ограничения "дискриминационными". "[Но] меня больше всего беспокоит даже не дискриминация, а месседж, который это посылает", - добавил он. (...) "Ифеани Нсофор, врач и главный исполнительный директор консалтинговой компании в области общественного здравоохранения в Нигерии, сказал: "Великобритания является одним из крупнейших спонсоров учреждения Covax, а теперь Великобритания заявляет, что те же вакцины, которые они прислали, не будут учитываться. Это грустно, неправильно, дискриминационно". (...) "Новые правила путешествий стали серьезным ударом для семей, которые из-за пандемии провели много месяцев в разлуке со своими родными, живущими в Англии. Андре Сикейра, специалист по тропическим болезням из Рио-де-Жанейро, сказал, что он отчаянно хочет увидеть своего 4-летнего сына, который впервые за год живет в Лондоне. Но новые правила сделали для него практически невозможным приезд в Англию, хотя он был полностью вакцинирован в Бразилии, занесенной в красный список - поскольку ему пришлось бы провести 10 дней в стране, включенной в "янтарный список", прежде чем провести еще 10 дней на карантине в Англии после прибытия", - передает газета. "Просто нет убедительного обоснования того, почему они принимают вакцины, вводимые в одних странах, но не в других", - сказал 40-летний Сикейра. - Это не имеет смысла. В таком отборе нет никакой логики". Он отметил, что в отношении вакцины от желтой лихорадки таких различий никогда не существовало. "Майара Фолли, бразильский ученый, базирующаяся в Великобритании, также шокирована новыми правилами. "Я не вижу никаких критериев, связанных со здоровьем, чтобы оправдать это", - указала Фолли, руководитель аналитического центра Plataforma Cipó и отслеживающая правила поездок в Великобританию по личным и профессиональным причинам. "Я не вижу никакой другой причины, кроме расового вопроса или проблемы ксенофобии", - добавила Фолли, выразив опасения, что многие коллеги-ученые из Бразилии, где в настоящее время полностью вакцинированы более 80 млн человек, не смогут присутствовать на климатическом саммите Cop26 в Глазго из-за суровых правил". "Профессор Хелен Рис, медицинский исследователь и председатель Африканской региональной консультативной группы по иммунизации (Ritag) ВОЗ, назвала отсутствие объяснения новых правил поездок "прискорбным", а сами ограничения - "необъяснимыми". "Поступает ли так мир в отношении каких-либо других вакцин? Говорит ли Великобритания, что мы не признаем ваши вакцины против полиомиелита из Пакистана? Нет. Мы согласны с тем, что ваши вакцины вводятся безопасно. Если нас беспокоит, что есть варианты, устойчивые к вакцинам, то это происходит во всем мире. Но вариант Дельта есть в 100 странах мира, и вакцины действительно работают против него". (...) "На просьбу объяснить, почему вакцины, вводимые в одних странах, принимаются, а в других странах - нет, официальный представитель правительства указал в заявлении: "Нашим главным приоритетом остается защита здоровья населения и возобновление поездок безопасным и устойчивым способом, поэтому сертификация вакцин ото всех стран должна соответствовать минимальным критериям с учетом общественного здравоохранения и более широких соображений". Каковы эти боле широкие соображения, в заявлении не проясняется", - указывает The Guardian. "В ответ на международное недовольство введением ограничений Великобритания пообещала сотрудничество с некоторыми странами в признании их вакцинных паспортов. В среду верховная комиссия Великобритании в Кении опубликовала совместное заявление с министерством здравоохранения Кении, в котором говорится, что Великобритания признала вакцины, вводимые в этой восточноафриканской стране". (...) Источник: The Guardian