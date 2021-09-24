Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid

(...) "Пять лет тюрьмы. Такую высокую цену заплатил Ле Ван Три за поездку на мотоцикле из Сайгона в свой родной город Камау, расположенный в дельте Меконга. Вьетнамский суд вынес суровый приговор 28-летнему мужчине, виновному в уклонении от 21-дневного карантина, установленного муниципальными властями, и в заражении Covid восьми человек. Драконовский приговор, назначенный коммунистическим режимом, который долгое время гордился своим успехом в борьбе с вирусом, но настигнутый вариантом Дельта, теперь заблокировал страну, как никогда раньше с начала пандемии. Китайский старший брат с лета также насторожился, даже ввел трехнедельный карантин перед вылетом для тех редких путешественников, которые прибывают из Португалии или Бахрейна, и которым затем придется соблюдать уже введенные трехнедельные сроки самоизоляции для всех прибывающих в Пекин! Вторая по величине экономика мира не планирует частично открывать Великую карантинную стену до конца 2022 года и проведения съезда партии, имеющего решающее значение для будущего своего президента Си Цзиньпина", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты постепенно открывают свои рестораны, офисы и границы благодаря достижениям в области вакцинации и со сдержанной надеждой представляют будущий постковидный период, Восточная Азия с момента появления более заразного варианта Дельта еще больше забаррикадировалась", - говорится в статье.

(...) "После эффективного управления первым годом пандемии, когда удалось резко ограничить количество смертей, Восточная Азия оказалась в ловушке своей тщательно выстроенной стратегии нулевого Covid и с большим трудом включается в следующий этап открытия для мира, рискуя подорвать оживление мировой экономики. Эти спрятавшиеся за своими защитными границами страны-экспортеры поддались синдрому кокона, опасаясь вновь открыть свои двери в неспокойный мир и научиться "жить с" вирусом, которого они боятся, как чумы, невзирая на появление вакцин. Такое медицинское, культурное и экономическое разделение между Западом и регионом, служащим движущей силой глобализации, усугубляется в ходе пандемии, что имеет серьезные геополитические последствия, которые уже сказываются на компаниях, разделенных семьях и умах", - указывает автор публикации.

"Подобный разрыв объясняется, прежде всего, относительной задержкой вакцинации в Азии из-за трудностей с поставками, зачастую слишком запоздалыми заказами и первоначальным накоплением доз западными странами. За исключением Сингапура и Китая, в большинстве азиатских стран уровень вакцинации значительно ниже, чем в Европе, включая такие развитые страны, как Южная Корея или Тайвань, из которых соответственно только 43% и 7% жителей полностью вакцинированы, по сравнению с более 70% в ЕС", - пишет Le Figaro.

(...) "Китай привит уже более 2 млрд доз, и дела у него идут лучше, чем у большинства его соседей, однако низкая эффективность его вакцин омрачает картину и вызывает нервозность Пекина, который превратил управление пандемией в ставку по политической легитимности", - комментирует Фалетти.

"Стратегия нулевого Covid оказывается непригодной перед лицом более заразного варианта и вызывает серьезную усталость населения, как теперь признают некоторые лидеры в регионе, например, в Австралии, вынужденной вводить локальные ограничения, несмотря на закрытые границы, - сообщает журналист. "Пора выбираться из пещеры", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон, объявив о радикальном изменении стратегии и постепенном открытии границ "острова-крепости", как только будет вакцинировано 70% населения".

(...) "Однако правительства Восточной Азии сталкиваются с культурным фактором, исходящим из глубин веков, который угрожает региону длительной изоляцией: это подсознательный страх перед вирусом, который неотступно преследует жителей, пострадавших от травм эпидемии SARS в 2003 году. К тому же эти общества все еще в значительной степени подвержены влиянию традиционной медицины, а вера в науку и "пастеровская революция", унаследованные от западного Просвещения, остаются там поверхностными. В этих зачастую авторитарных политических системах рефлекс защиты преобладает над свободой, особенно среди стареющего населения, которое боится открытия границ, что является синонимом риска", - поясняет журналист.

"Эммануэль Макрон или Борис Джонсон не решаются принять меры, ограничивающие свободу передвижения своих сограждан, но немногие избранные азиатские лидеры, такие как Мун Чжэ Ин в Сеуле или Цай Инвэнь в Тайбэе, вряд ли будут опасаться, что их накажут на выборах за попустительство в тех странах, где нескольких новых случаев оказывается достаточно для того, чтобы забить тревогу. И появление вакцин с трудом меняет ситуацию. "Мы должны убедить наше население в том, что отныне значение имеет не количество случаев, а число смертей, которое снизилось благодаря вакцине", - признается один высокопоставленный дипломат из Сингапура, где привиты 80% жителей, но они все равно остаются забаррикадированными. Научиться "жить с вирусом", который до сих пор изображается как чума, представляется психологической стеной, которую сложно преодолеть в конфуцианской Азии", - резюмирует Фалетти.