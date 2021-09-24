"Остерегайтесь предсказаний о конце Соединенных Штатов как мировой державы"

"Поскольку жалкий конец военной авантюры США в Афганистане вновь разжигает дискуссию, британский историк Пол Кеннеди, автор книги "Взлёты и падения великих держав", в интервью Le Figaro возвращается к этой ключевой теме.

(...) "В отношении таких больших и сложных тем следует опасаться поспешных выводов. В последние недели меня поразил уверенный тон обозревателей и аналитиков о конце Соединенных Штатов как мировой державы или упадке американского могущества. Эти суждения представляются мне слишком категоричными, и я предпочитаю придерживаться взвешенных и относительных сравнений. Многие из моих коллег, специалистов по внешней политике и дипломатии, порой склонны допускать подобного рода ошибки при обсуждении менее знакомых им тем, таких как военное дело или экономика. Когда я писал "Взлёты и падения великих держав", моя методология заключалась в том, чтобы попытаться оценить относительную военную и экономическую мощь различных стран в мире и постараться измерить, увеличиваются они или уменьшаются, а затем сравнить их друг с другом", - отмечает Пол Кеннеди.

(...) "Решение Байдена даже стоило бы рассматривать как чрезвычайно мудрое, если оно позволит Соединенным Штатам сосредоточиться на более важных для них регионах, Европе и Дальнем Востоке, и укрепить свои альянсы перед лицом подъема Китая. Возможно оно позволит уменьшить размер вооруженных сил США и сухопутных войск в целом, инвестировать в необходимую модернизацию ВМС и ВВС США и в кибервойну. Если американской экономике удастся провести одну из промышленных и технологических революций и модернизаций, на которые она периодически оказывается способна, а также изменить конфигурацию своего военного развертывания за пределами Ближнего Востока, чтобы укрепиться на Дальнем Востоке и в Европе, то тогда это стало бы скорее дальновидным решением, нежели признаком упадка империи", - указывает эксперт.

(...) "Мир становится все менее американским и все более многополярным. В относительном выражении доля США в мировом производстве составляет от 20% до 22%, она немного выше, чему у Китая, и ниже, чем у Евросоюза", - рассуждает Кеннеди.

"Что касается инвестиций в искусственный интеллект и коммуникации, Соединенные Штаты являются одной из держав среди многих конкурентов, и не обладают большим преимуществом. Мир стал более многополярным, чем двадцать лет назад, и относительное положение Америки ухудшилось. В том мире, где доминируют четыре или пять великих держав, Соединенным Штатам придется все больше и больше прибегать к дипломатии, а их военные возможности окажутся все менее и менее полезными", - продолжает он.

(...) "Сорок лет биполярного мира приучили нас к особому типу международных отношений. При отношениях между двумя ядерными сверхдержавами стратеги холодной войны маневрировали в относительно простой системе, где дипломатия иногда сводилась к телефонному разговору между Москвой и Вашингтоном", - считает собеседник издания.

"В многополярном мире, в конечном счете, более классическом, снова необходима умная и тонкая дипломатия. В этой более сложной системе США должны принимать во внимание другие державы, такие как Евросоюз, Россия, Китай или Индия и, возможно, Япония. Им снова понадобится профессиональный и солидный дипломатический корпус, опытные дипломаты. Им придется гораздо шире использовать международные институты, такие как Совбез ООН. Многим американцам не очень нравятся эти органы, однако они, вероятно, вынуждены будут прибегать к ним гораздо больше", - говорится далее.

(...) "Даже такой богатой стране, как Соединенные Штаты, очень трудно дается увеличение военного бюджета. На деле, чтобы сохранить свои позиции в качестве ведущей мировой военной державы, Соединенным Штатам придется тратить от 4 до 5% своего ВВП на оборону. Даже при отсутствии серьезного военно-морского кризиса с Россией или Китаем, это почти неизбежно рискует привести к бюджетному кризису. Конгресс выступит против дополнительных расходов, и Соединенным Штатам придется сократить часть своих вооруженных сил", - полагает эксперт.

(...) "Сама американская убежденность в том, что у их страны уникальная судьба, придает им огромную веру в себя, но также порой сопровождается определенной стратегической и культурной слепотой. Когда они терпят поражение, вынуждены отступить или чувствуют себя униженными, их реакция может оказаться преувеличенной. Кто-нибудь разумный, как ваш великий философ Раймон Арон, мог бы им сказать: было неосмотрительно выдвигаться в опасное положение в джунглях Южного Вьетнама или в горах Афганистана; из-за этого вы потратили впустую много ресурсов, вам это стоило крови и денег, и вы проиграли; но это не означает, что вы утратили статус великой державы. Вы просто проиграли военную авантюру в Азии, не более того. Озабоченность Соединенных Штатов по поводу своего статуса и своей очевидной судьбы иногда мешает им правильно оценить свое относительное положение в мире. Тем не менее, они сохраняют огромные ресурсы и чрезвычайно выгодное географическое положение, о котором я постоянно напоминаю своим студентам: у Китая одиннадцать или двенадцать соседей, многие из которых не очень дружелюбны, у России тринадцать соседей, которые смотрят на нее с недоверием. Соседями США являются только Канада и Мексика - это не так уж и плохо!" - резюмирует Пол Кеннеди.