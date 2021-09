24 сентября 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times Навальный российской оппозиции: "Ну, поунывайте немножко". "Две одинокие фигуры несли дежурство на продуваемом всеми ветрами мосту возле Кремля, стоя около букетов цветов в честь оппозиционного лидера Бориса Немцова, как они и их союзники делают это круглосуточно практически с того дня, как он был убит на этом месте 27 февраля 2015 года", - пишет The New York Times. "Некоторые прохожие поднимали большой палец вверх или потрясали кулаком в знак поддержки. Некоторые проклинали этих двоих. Но большинство просто проходили мимо, игнорируя маленькую святыню сильно осажденного продемократического движения России. "Добро пожаловать на последние 10 метров свободы", - говорит Михаил Кирцер, один из добровольцев (...). "Дежурства на этом месте, священном для российской оппозиции, стали символом чрезвычайной маргинализации некогда грозного продемократического движения, начавшейся в позднесоветский период. За последний год большинство его лидеров были арестованы или изгнаны. Удручающие результаты оппозиции на выборах в минувшие выходные, которые не были свободными или справедливыми, только усилили настроение поражения. Выборы подчеркнули мрачную реальность, заключающуюся в том, что прозападная и продемократическая оппозиция России, которая уже много лет является центром политики США и других западных стран по отношению к России, не имеет видимой стратегии для восстановления значимости", - говорится в статье. "Но, по-честному, общий результат победой не назовешь", - написал Алексей Навальный, самая известная оппозиционная фигура, из тюрьмы, в своих аккаунтах в соцсетях. Он обвинил мошенничество в подрыве стратегии голосования, которая, по его словам, сработала бы в противном случае. "Я даже не буду писать традиционного не унывайте и не опускайте руки. Ну, поунывайте немножко". Предлагая проблеск надежды, он сказал, что признаки того, какие результаты могли бы быть без мошенничества, обнадеживают", - пишет The New York Times, сообщая, что "Центральная избирательная комиссия объявила - как обычно после выборов в России - о подавляющей победе партий и политиков, лояльных президенту Владимиру Путину. Голосование на парламентских выборах расчистило внешне легкий путь Путину к избранию на пятый президентский срок в 2024 году. (...) В парламент не прошли кандидаты, находящиеся в открытой оппозиции Путину". (...) "Так как продемократические группы в России в настоящий момент сокрушены, центр тяжести российской политической оппозиции может сместиться в других, непривлекательных направлениях, пишет Татьяна Становая, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги. Коммунистическая партия, например, перешла к открытой конфронтации с Кремлем с идеологией советского возрождения, более радикальной, чем идеология Путина", - отмечается в статье. "Мрачные результаты были получены, несмотря на годы растущего недовольства правлением Путина, о чем свидетельствуют опросы и исследования в фокус-группах. Так называемый "крымский консенсус" широкой поддержки Путина в ранний период украинской войны на националистической почве растворился, - говорится в статье. - Но разочарование носит экономический характер. Большинство уличных протестов в России в последние годы были провинциальными рабочими акциями, которые привлекли мало внимания на национальном уровне, говорит Екатерина Шульман, научный сотрудник Chatham House, и Коммунистическая партия имеет хорошие возможности воспользоваться этой тенденцией". (...) "Дежурства на месте убийства Немцова являются самой продолжительной акцией протеста в России последнего времени. (...) "Мы слабы, и это то, что нас защищает", - говорит Кирцер, врач. По его словам, любой более крупный протест будет подавлен. "Они думают: "Что могут сделать эти пенсионеры?" - говорит он. - Но эти люди стоят на страже нашей свободы". "И тем не менее, даже на дежурствах на мосту видно множество расколов в российской оппозиции. На объекте действуют две группы. Незарегистрированная политическая партия "Солидарность", основанная Немцовым, хочет сконцентрировать ограниченный резерв добровольцев на дежурствах по выходным, когда проходит больше пешеходов. А отдельная группа на Facebook, с которой связан Кирцер, выступает за ежедневные дежурства", - говорится в статье. (...) "Конечно, все спорят со всеми остальными", как организовать дежурства, замечает Кирцер. Говоря, он указывает на человека из конкурирующей группы. "Обычно я его вообще терпеть не могу, - сказал он. - Но когда он здесь, на мосту, он герой за то, что здесь, и я его уважаю". Источник: The New York Times