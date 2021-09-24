Крайне правые хотят взять под контроль наши матки белых женщин

"Отказывать женщинам в возможности реализовать себя как личность, которая делает свой собственный выбор, оказывать на них давление, постоянно возвращать их назад и в социальном плане сводить их к репродуктивным функциям - вот что лежит в основе мышления крайне правых сил", - пишет независимая журналистка Титью Лекок, автор книги "Освобожденные женщины, феминистская борьба выигрывается перед корзиной с грязным бельем" (издательство Fayard), на страницах Slate.fr.

"В Венгрии Виктор Орбан организует демографический саммит. Во Франции журнал Causeur опубликовал мерзкую обложку под названием "Улыбнитесь, вас здорово заменили!" в сопровождении фото младенцев с разным цветом кожи", - говорится в статье.

(...) "При чтении текстов сторонников превосходства белой расы видно, что страх перед великой заменой делает врагов не только из "иностранцев". Он также нацелен на женщин", считает автор публикации.

"Текущий анализ того, что пишут в этих кругах состоит в том, что с приходом феминизма женщины получили свободу распоряжаться своим телом как с помощью аборта, так и с помощью контрацепции. Феминизм побудил женщин стремиться к раскрепощению вне дома. Он призвал их обрести экономическую независимость, и мы стали свидетелями повышения уровня заработной платы среди женщин в 1970-х годах. Все это в ущерб рождаемости. А ведь рождаемость - это сила нации. Поэтому феминистки ослабили страну и мужчин, отказавшись давать им сыновей", - передает Лекок.

(...) "Согласно такой параноидальной логике, нация находится под угрозой со стороны феминисток и иностранцев. Иностранцы и феминистки объединяются, дабы заставить исчезнуть белых мужчин", - пишет автор.

"По словам Виктора Орбана, ограничения иммиграции будет недостаточно. Необходимо убедить наших женщин иметь больше детей".

(...) "Однако у феминизма явно нет проблем с выбором быть матерью. Его разные течения часто обеспокоены отсутствием инфраструктуры, такой как детские сады. Феминистки осуждают акушерское насилие. Они заявляют о своем праве по-разному переживать беременность и роды. (...) Но прежде всего они требуют выбора. Выбора иметь или не иметь детей. В хороших условиях. Свободно. Без давления. Без чувства виновности", - отмечает журналистка.

"А сторонники превосходства белой расы хотят лишь прибрать к рукам наши матки и распоряжаться ими", - продолжает она.

(...) "Так, правительство Орбана приняло ряд мер, чтобы стимулировать пары заводить детей: это субсидии семьям, которые хотят приобрести или расширить свое жилье, удвоение семейных пособий, социальная помощь бабушкам и дедушкам, которые присматривают за своими внуками и т. д, - говорится в статье. - Но, спойлер: среди этих мер ни одна не позволяет одиноким женщинам, лесбиянкам или гомосексуальным парам заводить детей. Перед нами не свобода заводить детей, а государственная политика рождаемости, правительство, которое решает, кто может или не может иметь потомство".

(...) "Демографический саммит в Венгрии не исключение. Он проводится раз в два года с 2015 года. Это неудивительно. В центре внимания находится вопрос о рождаемости, поскольку он соединяется с одержимостью идеей о великой замене. Чтобы не быть замененным, надо размножаться", - указывает журналистка.

(...) "Во Франции своими ксенофобскими и расистскими высказываниями особенно известны крайне правые. Первая теоретическая книга Эрика Земмура, выпущенная в 2006 году, называлась "Главный пол" и осуждала захват женщинами власти во Франции. Отказывать женщинам в возможности реализовать себя как личность, которая делает свой собственный выбор, оказывать на них давление, постоянно возвращать их назад и в социальном плане сводить их к репродуктивным функциям - вот что лежит в основе мышления крайне правых сил. Это отнюдь не отступление от их представления о мире. И современная версия под названием "нео" (неофашизм, неоэкстремистские правые) не являются исключением", - утверждает Лекок.

"Дамы, эти люди не желают вам добра. Они хотят завладеть вашими матками", - резюмирует Титью Лекок.