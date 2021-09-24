Исцеление от COVID-19 может прийти от летучих мышей

"Согласно новому исследованию, летучие мыши могут стать ключом к победе над COVID-19. У летающих млекопитающих исключительный иммунитет, который защищает их от смертельных вирусов. Ученые из Австралии утверждают, что если раскрыть секрета их превосходного здоровья, это откроет дверь к обнаружению лекарства от вируса", - сообщает StudyFinds.

"Исследователи отмечают, что летучие мыши заражаются COVID, не заболевая. Они, оставленные в своей естественной среде обитания, не представляют серьезной опасности для человека. "Предотвращение развития тяжелой болезни или ее эффективное лечение - другими словами, имитация состояния летучих мышей - значительно облегчит страдания и спасет жизни", - заявил ведущий автор исследования профессор Марсель Нольд из Университета Монаша в пресс-релизе.

"Исследование, опубликованное в журнале Science Immunology, выявило острую "потребность в эффективных методах лечения, по крайней мере, частично из-за появления мутаций". Варианты COVID - альфа, бета и дельта - становятся все более заразными, чем исходный штамм. Дельта-штамм на 79% более заразен, чем альфа, и, возможно, более смертоносен", - отмечается в статье.

"Предотвращение инфекции или предоставление пациентам возможности искоренить COVID - это конечная цель. Но неизвестно, когда это станет возможным. Поэтому усилия по определению безопасных и эффективных методов лечения для предотвращения прогрессирования COVID до средней и тяжелой стадий заболевания имеют решающее значение в борьбе с этим заболеванием", - поясняет профессор Нольд.

"Обзор, проведенный международной группой, показал, что анализ летучих мышей является многообещающим, а также "лучше подготовит нас к следующей эпидемии или пандемии". Они обнаружили, что общий предок вируса, вероятно, появился у летучих мышей 40-70 лет назад. "Точный вид летучих мышей или промежуточный хозяин, участвовавший во вспышке 2019 года, остается неясным", - говорит профессор Нольд.

"Хотя летучие мыши заражают друг друга SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID, у них не проявляется никаких симптомов в легких или других органах (...). Это сопротивление можно использовать для тонкой настройки тех же иммунных реакций у людей. Это включает усиление белков, борющихся с вирусами, известных как реакции интерферона I и III типов", - говорится в статье.

"После развития тяжелой болезни воспалительные химические вещества, называемые инфламмасомами, могут быть заблокированы, имитируя то, что происходит у летучих мышей. Профессор Нольд отмечает, что это "может свести к минимуму чрезмерное воспаление, иммунное истощение и цитокиновые бури, которые наблюдаются у людей". (...)

"Некоторые считают, что COVID на самом деле произошел от летучих мышей, передавшись людям через другое, еще не идентифицированное животное. Считается, что ряд других заболеваний, в том числе SARS, MERS и Эбола, передались людям таким же образом. Однако экологи и защитники природы предупреждают, что летучих мышей не следует преследовать за эту возможную связь. Они жизненно важны для баланса природы. Многие - опылители, разносящие семена фруктов, другие - насекомоядные, поедающие миллионы тонн насекомых за ночь", - подчеркивается в статье.

"Знание геномов летучих мышей поможет объяснить, как животные переносят коронавирусные инфекции, что в будущем может помочь в борьбе с пандемиями. При многих вирусных инфекциях смерть вызывает не сам вирус, а острый воспалительный ответ, вызываемый иммунной системой организма. Летучие мыши могут это контролировать. Таким образом, хотя они могут быть инфицированы, у них нет видимых признаков болезни", - отмечает издание.

"Одними вакцинами не победить COVID, - говорится в статье. - Дельта-вариант быстро распространяется как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных популяций. Это увеличивает риск новых мутаций и подвергает многих людей опасности долгого ковида. Решение включает лучшую защиту, тесты и лечение.

В написании статьи принял участие Марк Уэгхорн