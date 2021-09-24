Профессиональная обнимательница: "Люди начинают осознавать, как сильно мы нуждаемся в прикосновениях"

Профессиональный обниматель - сравнительно молодая профессия. О том, как пандемия изменила эту работу и какие правила важны в профессиональных объятиях, рассказывает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Все начинается на диване, в основном с держания за руки, редко со зрительного контакта, - повествует журналистка Ульрике Нимц. - Достаточно сложно смотреть в глаза незнакомцу, когда все вокруг обычно смотрят в свои мобильные телефоны. Прикоснуться к чужой руке, несмотря на то, что вирус так долго заставлял нас держаться на расстоянии. В какой-то момент большинство людей становятся "мягкими". Так Элиза Мейер называет момент, когда ее клиенты больше не сидят перед ней в напряжении, оно уходит, из тела, из головы. Затем она переходит на кровать, обнимает человека сзади, прижимается головой к его груди. Гладит шею, спину. "Когда дыхание становится глубже, глаза закрываются, я понимаю, что все работает", - говорит 35-летняя Элиза Мейер, обнимательница по профессии".

"Час в объятиях Элизы Мейер стоит 70 евро, - пишет издание. - Если кто-то ищет эротику, похоть или секс, то он попал не по адресу. Прикосновения к ягодицам и груди здесь запрещены, как и поцелуи. Подписать эти правила нужно перед началом сеанса объятий".

"Выступления перед большим количеством людей, светские беседы, общение без физического контакта: это всегда было для нее довольно утомительно, говорит Мейер. Она нашла и продолжает находить расслабление, общение и ощущение счастья на "обнимательных" вечеринках. Там взрослые люди лежат друг на друге, как дремлющие щенки, наслаждаясь ощущением, будто они находятся в гнезде. "Каждый хочет зарабатывать на жизнь любимым делом", - говорит Мейер. В 2016 году она основала "Ассоциацию профессиональных обнимателей" в Вене, а последние три года руководит своей фирмой в Лейпциге".

"Профессиональные обниматели - сравнительно молодая профессия, изобретателем которой считается американка Саманта Гесс. Элиза Мейер посещала ее семинары и проводит обучение сама. На ее мастер-классах по искусству прикосновений, которые она проводит по выходным, заинтересованные люди узнают все о гормоне объятий окситоцине и о том, что чувство защищенности вызывают не только поглаживания, но и правильное надавливание. Или о том, что делать, когда у клиента возникает эрекция. Это случается почти с каждым вторым мужчиной, говорит Мейер. Стыдиться этого не нужно, помогает смена позиции".

"Мечта Мейер - создать франшизу, сеть обнимателей в каждом крупном городе. Она также мечтает о том, что со временем сеансы объятий будут для людей такими же естественными, как расслабляющий массаж ног".

"Она считает, что именно пандемия может помочь в этом. Запрет на контакты был для нее и запретом на занятие своей профессией, но теперь, когда заболеваемость сравнительно низкая, спрос на близость, даже за деньги, растет. "Люди начинают осознавать, как сильно мы нуждаемся в прикосновениях. Некоторые вообще только начали задумываться об этом", - говорит она".

"К ней приходят молодые женщины, которые ненавидят свое тело, потому что оно выглядит не так, как на отредактированных фотографиях в интернете, но также и успешные бизнес-леди, которые устали от неудачных знакомств".

"После нескольких месяцев изоляции снова почувствовать энергию от человека, от того, кто ничего от меня не ждет, - это был фантастический опыт", - говорит Катрин, консультант по карьере и преподавательница танцев из Айзенаха".

"Однако в большинстве случаев к Мейер приходят мужчины. У некоторых из них еще никогда не было отношений, другие были обделены вниманием родителей, многие проходят или проходили терапевтическое лечение, страдают тревожными расстройствами или пережили насилие. Некоторые больше не хотят жить. С Ахимом Элиза Мейер проводила по несколько часов, прижавшись друг к другу, как две ложки. В течение многих лет молодой человек боролся с повторяющейся депрессией и социофобией. Женщины, говорит он по телефону, часто считали его странным из-за его неуверенности в себе. Сегодня же он снова выходит в люди, даже занимается музыкой вместе с другими. "Объятия - это как тренинг по межличностным отношениям", - говорит Ахим".

"Мейер рассказывает о недопониманиях, когда обнимающиеся путают "не имеющие никакого умысла прикосновения" с личным интересом. Поэтому то, что ее адрес нелегко найти, обосновано. Она хочет иметь возможность контролировать, кто и когда ее посещает. Однажды клиент не рассказал о своем фут-фетише, он не нарушил ни одного из правил сеанса, но когда она попросила его в будущем не трогать ее ноги, он больше не приходил".

"Мейер обнимается со всеми, это принцип ее работы. Некоторые из ее клиентов держат обиду на женщин, имеют другие политические взгляды. Она не комментирует это. "Я надеюсь, что мое прикосновение сделает их более миролюбивыми, - говорит она, - более сопереживающими", - передает Süddeutsche.