Украина: дом без фундамента

"Более двух десятилетий ЕС поддерживает своего "стратегического партнера" Украину. Европейская счетная палата констатировала отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией в стране", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Разница была огромной, когда европейские аудиторы размышляли над тем, как будут обстоять дела на Украине, если она снизит уровень всепроникающей коррупции хотя бы до среднего по ЕС: вместо того, чтобы еще десятилетиями оставаться в экономике на уровне 30% от общеевропейских показателей, украинцы могли бы подняться как минимум до половины среднего уровня по ЕС. Но от этой цели 38 млн украинцев далеки, говорится в специальном докладе Европейской счетной палаты (ECA) об Украине и роли ЕС".

"Более двух десятилетий ЕС пытается способствовать развитию своего "стратегического партнера" Украины: с помощью дотаций, кредитов и все новых программ консультирования и поддержки. Но олигархи, высокопоставленные госслужащие и коррумпированные прокуроры и судьи по-прежнему делят государство между собой, а миллиарды исчезают за границей. В построении правового государства Украина, за редким исключением, достигла столь же незначительного прогресса, как и в борьбе с коррупцией, говорится в докладе ECA под названием "Борьба с коррупцией в крупных масштабах на Украине".

"ЕС является крупнейшим донором Киева, - отмечает издание. - Только за последние пять лет он предоставил около 15 млрд евро, включая кредиты, гарантии и несколько программ. А согласно подписанному в 2014 году Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, а также договору о свободной торговле, верховенство закона и борьба с коррупцией стоят на первом месте".

"В реальности же мало что произошло. ЕС даже не проводил систематического исследования причин масштабной коррупции - налоговых льгот, монополий, практики "захвата государства", имущественных отношений компаний, финансов более 3,5 тыс. зачастую печально известных своей неэффективностью и служащих для обогащения государственных предприятий - и не разработал никакой стратегии, не говоря уже о принятии эффективных мер".

"ЕС, конечно, "хорошо осведомлен о многочисленных связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, правительством, парламентом, судебной системой и государственными компаниями". Но только это ни к чему не привело. Юхан Партс на своей родине в Эстонии был сначала государственным контролером, затем премьер-министром и, наконец, министром экономики. Сегодня он является членом Европейской счетной палаты (...). Украинские олигархи и связанные с ними люди, по оценке Партса, отмыли в ЕС "миллиарды" незаконно заработанных денег, будь то путем покупки недвижимости или перевода денег в банки ЕС".

"Тем не менее, согласно отчету, "украинцам, подозреваемым в коррупции в крупных масштабах не был запрещен въезд в ЕС", а также не были приняты меры, которые "препятствовали бы их доступу к активам в ЕС"; банковские счета не были заморожены, а недвижимость не была арестована", - передает издание.

"Особенно удручающими являются выводы о верховенстве закона. После более чем двух с половиной десятилетий попыток реформ судебную систему по-прежнему пронизывает коррупция, множество прокуроров и 3,4 тыс. судей не были проверены на предмет коррупции, не говоря уже об их увольнении. Это относится практически ко всей верхушке судебной системы", - говорится в статье.

"Одно из последствий: Конституционный суд, коррупция в котором имеет свою историю и президент которого в настоящее время находится под следствием, объявил основные антикоррупционные законы противоречащими конституции. Более 100 расследований и 17 судебных дел против предположительно коррумпированных высокопоставленных чиновников пришлось прекратить", - указывает издание.

"Вообще, большинство госслужащих уже несколько лет обязаны раскрывать информацию о своем имуществе. Но в 2019 году из целых 900 тыс. деклараций было проверено всего 0,1%, и никто не был осужден за "неправомерное обогащение". Впрочем, контролеры нашли и положительные моменты, которые стали возможны благодаря деньгам и опыту ЕС: это Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд, реформы в газовой компании "Нафтогаз" или разоблачение коррупции активистами-правозащитниками и СМИ, поддерживаемыми ЕС".

"Но поскольку судебная система по большей части по-прежнему коррумпирована, работа настоящих реформаторов не имеет эффекта. "Это как при строительстве дома, - говорит член Европейской счетной палаты Партс. - Если фундамента все еще нет, то нет смысла думать об установке окон на шестом этаже", - передает Süddeutsche Zeitung.