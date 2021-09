24 сентября 2021 г. Дэвид Сандерсон | The Times На 1 % ведущих артистов приходится 80% потоковой передачи музыки "На 1% ведущих музыкантов приходится 80% всего прослушивания на потоковых сервисах, показало самое подробное исследование этой отрасли, и его авторы призвали к исследованию роли алгоритмов", - передает The Times. "Доклад, выпущенный спустя дни после того, как антимонопольные органы попросили исследовать влияние трех крупных звукозаписывающих лейблов на рынок стриминга, указывает на то, что ведущие исполнители, такие как Эд Ширан и Дуа Липа, в значительной степени определяют привычки цифрового прослушивания музыки и финансы", - говорится в статье. "Хотя на потоковую передачу через такие сервисы, как Spotify, сейчас приходится более 80% потребления музыки, музыканты и композиторы неоднократно выражали озабоченность по поводу распределения доходов в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов. Они также сообщили в рамках недавнего парламентского расследования об озабоченности по поводу неизвестного влияния алгоритмов, используемых потоковыми компаниями, например, для рекомендации музыки своим подписчикам", - пишет The Times. "В своем недавнем ответе на этот запрос правительство заявило, что оно обеспокоено ролью "потоковых плейлистов", где, как утверждается, принимаются меры для включения определенных треков в популярные плейлисты". "Опросы, проведенные за последний год, показали, что почти половина музыкантов зарабатывает менее 10 тыс. фунтов стерлингов, в то время как крупные музыкальные лейблы сообщают о рекордных прибылях. Три крупнейших стримера и три крупнейших звукозаписывающих лейбла - Spotify, Amazon и Apple, а также лейблы Universal, Sony и Warner - поддерживают пропорциональный метод оплаты, который, по мнению многих, дискриминирует менее известных исполнителей. Правительство исследует альтернативную "ориентированную на пользователя" систему, которая позволит, например, подписчику Spotify, который просто слушает Ника Кейва, оплатить свою подписку полностью этому исполнителю", - пишет газета. "Доклад Управления интеллектуальной собственности Music Creators Earnings in the Digital Era ("Доходы создателей музыки в цифровую эпоху") показал, что около миллиона стримов в месяц являются "минимальным порогом" для "устойчивого выживания", если их дополняют другими источники, такими как живые выступления. По оценкам, в прошлом году этой цифры достигли "около 720 британских артистов". В докладе говорится, что на основе выборки данных за 2014-2020 годы на 1% ведущих исполнителей приходилось 78-80% всех потоков, а на 1% лучших треков приходилось более 65% всех потоков", - констатирует газета. "В докладе говорится, что коммерческая конфиденциальность не дала возможности получить доступ к информации о том, "как работают рекомендательные алгоритмы", добавив, что в будущем исследовании "может быть выяснено, могут ли корректировки [алгоритмов] и другие методы потоковой передачи музыки помочь распределить доход в дальнейшем". "В этом месяце парламентское расследование показало, что рынок стриминга нуждается в полной перестройке, учитывая "жалкие" доходы для музыкантов, угрожающие будущему музыкальному творчеству". (...) British Phonographic Industry, представляющая музыкальные лейблы, заявила: "Доклад ясно показывает, что рынок более конкурентен, чем когда-либо, и что доходы артистов и авторов песен растут намного быстрее, чем у звукозаписывающих лейблов, и на них приходится большая доля дохода от потоковой передачи, чем от предыдущих форматов". (...) Источник: The Times