25 апреля 2017 г. Уилл Кэткарт | The Daily Beast Как писатель Борис Акунин стал заклятым врагом Путина Российский президент Путин пытается играть роль шекспировского Просперо, превращая новости в вымысел, а вымысел - в историю, считает журналист The Daily Beast Уил Кэткарт. Но писатель Борис Акунин "преграждает ему путь", пишет автор, отмечая, что в 2011 году Акунин впервые выступил с публичной критикой Кремля. "Недавно - что, возможно, всего тревожнее для Кремля - Акунин начал писать масштабную восьмитомную "Историю Российского государства". В прошлом году он опубликовал третью часть [так в оригинале, на деле третья часть вышла в 2015 году. - Прим. ред.]. В то время как Акунин все острее критикует российского лидера, а деятели российской оппозиции продолжают гибнуть, как мухи, есть искренние опасения, что до четвертого тома он не дотянет [четвертая часть проекта вышла в 2016 году. - Прим. ред.]", - пишет издание. Акунин также написал пьесу "Гамлет. Версия". На этой неделе состоится премьера постановки пьесы в Нью-Йорке. Продюсеры полагают, что в пьесе явлен "радикально-пророческий взгляд на актуальный политический вопрос: как уничтожить старое, чтобы освободить место для нового". "Нынче автор пьесы нечетко и уклончиво говорит о конкретике, в том числе, по очевидным причинам, о своем местонахождении. Таково было интригующее условие, достойное романов Акунина (жизнь подражает искусству и тому подобное), под которым Daily Beast недавно удалось проинтервьюировать писателя, который стал историком и драматургом", - пишет издание. Акунин сказал в интервью, что работа над пьесами для него - что-то вроде отпуска. "Писать пьесы - нечто великолепнейшим образом безответственное, - говорит он. - Диалоги - самое легкое, что есть в литературном тексте. Так вам скажет любой прозаик. А если что-то не совсем дотягивает до планки, есть куча других людей, которые каким-то образом это исправят: режиссер, актеры. Хорошо также, что зритель в театре - твой пленник". "Они купили билеты, не поленились прийти в театр, так что спектакль должен быть по-настоящему ужасным, чтобы зрители разбежались. Книгу они просто захлопывают, неблагодарные мерзавцы", - пояснил Акунин. "На очевидный вопрос - если бы Путин был шекспировским персонажем, то кем и почему? - Акунин ответил быстро, не задумываясь: "Яго. Двух мнений тут быть не может. Этот человек очень хорошо справляется с краткосрочным планированием, но у него есть проблемы с вычислением дальнейших сложностей", - говорится в статье. Что следует понять американской аудитории о России и россиянах, когда она обращается к произведениям Акунина? "Только то, что Россия - интересная страна, которая весьма непохожа на стереотипные клише", - ответил писатель. Справедливо ли считать Акунина диссидентом? "Вероятно, да. Но я не такой пылкий, как настоящие политические диссиденты. Я не геройский боец с режимом. Я делаю только одно - просто говорю то, что думаю", - ответил он. Источник: The Daily Beast