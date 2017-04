25 апреля 2017 г. Кристофер Дики | The Daily Beast Штаб Эммануэля Макрона занес в черный список RT - путинскую телевизионную сеть "Человек, у которого сейчас есть очень хороший шанс стать следующим президентом Франции, - Эммануэль Макрон - пытается защитить свой штаб от российского влияния, которое может быть выгодно его оппонентке - крайне правой кандидатке и фаворитке Владимира Путина Марин Ле Пен, - сообщает Кристофер Дики в The Daily Beast. - В понедельник, на следующий день после того, как Макрон и Ле Пен победили девять остальных кандидатов, чтобы вступить во второй тур выборов, кульминацией которого станет решительное голосование 7 мая, источники в штабе Макрона сказали The Daily Beast, что они отказали в аккредитации RT - российской международной телесети". "Это не просто агентство, как все остальные, - сказал один из этих источников. - Это орган пропаганды. Поэтому мы решили не давать ему аккредитацию". Сотрудник RT, с которым издание связалось в Лондоне посредством текстового сообщения, сообщил The Daily Beast: "Все, что я могу сказать, - нас не было в списке, и нам сказали, что мы не можем войти, несмотря на то, что наши французские продюсеры подали запрос об аккредитации сильно заранее". "RT не получила пояснений по поводу официальной причины ее исключения из штаб-квартиры президентского штаба Макрона, - сообщила компания в заявлении для The Daily Beast. - Мы надеемся, что его команда сочтет нужным любезно предоставить RT аккредитацию в скором времени и не пытаться притеснять журналистику и манипулировать СМИ, выбирая, кто может и кто не может освещать его кампанию". "Решение штаба Макрона выглядит мерой повышенной предосторожности, ввиду предоставленных западными спецслужбами подробных свидетельств того, как Россия принимает меры по подрыву западных демократических процессов среди своих соседей, в Соединенных Штатах (во время прошлогодней президентской кампании) и теперь в Европе", - говорится в статье. Клинт Уоттс, соавтор книги "Троллить на Трампа: как Россия пытается разрушить нашу демократию", "в существенных подробностях свидетельствовал перед комитетом Сената по разведке о том, как российские подконтрольные государству СМИ, такие как Sputnik и RT (ранее Russia Today), вписываются в общую стратегию российских "активных мер", или информационной войны", передает автор. По словам Уоттса, "российские спонсируемые государством СМИ RT и Sputnik News, характеризуемые как "белые" усилия по оказанию влияния в информационной войне, штампуют подтасованные факты, фальшивые новостные истории и теории заговора". "В первом раунде французских выборов трое из четырех ведущих кандидатов были активно пророссийскими, - говорится в статье. - (...) Из четырех ведущих французских кандидатов свою кампанию построил вокруг твердой поддержки Европейского союза, который Путин ненавидит и считает препятствием для своего желания возродить Российскую империю, только Эммануэль Макрон". "Так что теперь, когда ставки высоки и противостояние между кандидатами проявилось наиболее рельефно, нетрудно понять, почему штаб Макрона, даже рискуя стать мишенью обвинений в удушении свободной прессы, мог решить, что с репортерами RT надо обращаться немного не так, как с остальными СМИ мира", - резюмирует автор. Источник: The Daily Beast