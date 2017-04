25 апреля 2017 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Федералы: сексуальная кибермошенница украла миллион у американцев "Тюремная форма заменит купальник для обвиняемой в кибермошенничестве, сорванной с пляжей Таиланда, чтобы предстать перед правосудием бруклинского суда, - сообщает Кэти Завадски в The Daily Beast. - Однако ее адвокат и прокуроры сказали в среду, что ведут переговоры о сделке о признании вины". "По словам федералов, обольстительная 26-летняя Ольга Комова, работавшая хостес в отеле, была частью международной криминальной сети, использовавшей вредоносные программы, чтобы вывести более 1,2 млн долларов с банковских счетов ни о чем не подозревавших жертв, многие из которых - американцы. Узбекская гражданка с крепкими связями с Россией была арестована в Таиланде в прошлом году. С тех пор она находится в бруклинской федеральной тюрьме, печально известной тем, что условия в ней, "как в третьем мире", - говорится в статье. "В социальных сетях Комова представала "островной девочкой", жившей "в раю" - по крайней мере, до тех пор, пока он не рухнул под тяжестью американского ордера об аресте. Долгое время до того, как надеть длинные рукава под свой тюремный комбинезон, (...) Комова вела тщательно подобранную сетевую галерею фотографий, демонстрирующих ее беззаботный образ жизни, проходящей на пляжах и в барах", - сообщает журналистка. В статье названы предполагаемые подельники Комовой - Дмитрий Украинский, ее отец Михаил Комов и Вячеслав Хаимов, уже признавший себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. "В деле, возбужденном против Комовой, ее отца и Украинского, Хаимов назван членом преступной группировки, помогавшей отмывать деньги через так называемых "мулов" и переводить их на банковские счета этих троих за рубежом. За свои преступления он получил 230 тыс. долларов, согласно исковому заявлению. Предполагаемым товарищам по преступной группировке, в том числе Комовой, Хаимов послал 110 тыс. долларов за рубеж", - сообщает издание. "Хаимов, по словам прокуроров, был посредником между "мулами" и его предполагаемыми подельниками за границей. Согласно исковому заявлению, после того, как хакеры использовали вредоносные программы, чтобы получить доступ к банковским счетам жертв, их ни о чем не подозревающие "мулы" получали задание перевести деньги Хаимову по распоряжению загадочной фигуры, известной только как "Сэмюэл Голд". Исковые документы не раскрывают личность Сэмюэла Голда, а также то, настоящий это человек или просто придуманная личность", - говорится в статье. "Современным грабителям банков не нужен человек с ружьем и водитель-лихач, - сказал в феврале в заявлении о явке Хаимова с повинной заместитель директора ФБР Уильям Суини. - Сегодня им нужен только оператор вредоносных программ и "мулы" для перевода денег, чтобы совершить свое преступление из любой точки мира". Источник: The Daily Beast