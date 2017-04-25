И как тебе это нравится, Влад? ВМС Великобритании посылают Путину сигнал, отправив корабль Daring в тыл России

"ВМС Великобритании направили в Черное море военный корабль, что можно счесть сигналом агрессивному российскому президенту Путину", - пишет The Daily Mail.

Эта дислокация произошла на фоне того, как ВМС Британии сопроводили еще одно российское военное судно, шедшее через Ла-Манш, по данным Forces Network.

Британский военный корабль Daring был сфотографирован в Стамбуле после того, как он проплыл через Босфор по направлению к российскому побережью, сообщает издание.

Четыре пилота Typhoon ВВС Великобритании также отправились в Восточную Европу, чтобы патрулировать небо над Черным морем наряду с местными истребителями, отмечает газета.

"Эти новости появились на фоне того, как высший российский дипломат в Соединенном Королевстве предупредил о том, что отношения между Британией и Москвой являются наихудшими за всю их историю", - говорится в статье.

Усилив риторику Москвы, он заявил, что больше не существует сколько-нибудь "значимых двусторонних отношений".

За последнее время министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву, премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в том, что она заняла "неправильную сторону", не осудив химическую атаку в Сирии, а министр обороны Майкл Фэллон заявил, что Россия "косвенно" виновна в гибели мирных жителей в Сирии в результате этой атаки, пишет газета.

"В прошлом месяце сотни британских солдат, танков и военной техники были направлены в Эстонию в рамках крупнейшей демонстрации военной силы против Москвы со времен холодной войны", - отмечает издание.

Посол Александр Яковенко заявил: "Мы сожалеем об этом размещении военной силы, поскольку это повышает напряженность в Европе на границе между НАТО и Россией".

"Россия не представляет никакой угрозы Эстонии или какому-либо еще члену НАТО. Именно поэтому все разговоры о территориальной обороне звучат провокационно и, с учетом меняющегося характера военных действий, откровенно смешно", - сказал Яковенко.