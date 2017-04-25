Так кому же выгодны антироссийские санкции?

Когда "верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини позавчера впервые прибыла с визитом в Москву, она заявила, что санкции, которые Евросоюз ввел в ответ на интервенцию России на Украину в 2014 году, останутся в силе. Тем не менее, ясной картины, что же все-таки дают санкции, она обрисовать так и не смогла", пишет экономический обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер.

Более того, этой ясной картины нет и в самой России. На прошлой неделе бывший министр финансов России Алексей Кудрин раскритиковал официальную версию, согласно которой санкции не только не наносят вреда российской экономике, но даже укрепляют ее, а рецессия прошлых лет, в свою очередь, была основана исключительно на снижении цены на нефть. Кудрин, которого Путин высоко ценит, помимо падения цен на нефть упомянул и об очень болезненном действии санкций. "Они имеют преимущественно негативный эффект на наш рынок", - заявил Кудрин.

Среди экспертов царит единогласное мнение, что санкции просто усилили негативный эффект, вызванный падением цены на нефть, которое началось с середины 2014 года. По мнению руководителя экономического отдела Московского центра Карнеги Андрея Мовчана, 10% российской экономики оказались затронуты санкциями, а именно - торговыми и финансовыми препятствиями для приближенных Путина, запретом на экспорт продукции двойного назначения и технологий по освоению труднодоступных нефтяных месторождений. По оценкам Всемирного банка, антироссийские санкции стоят российскому ВВП полпроцента.

В то же время эмбарго на ввоз продуктов питания, введенное Россией в ответ на санкции, пошло на пользу российскому сельскому хозяйству, на которое долгое время не обращали внимания. Так, российским потребителям пришлось перейти на продукцию отечественных производителей, и в итоге за 2015 и 2016 год производство российской сельхозпродукции выросло на 2,6% и 4,8% соответственно. Россия стала полностью обеспечивать себя свининой и птицей и стала крупнейшим экспортером пшеницы. Государство оказывает серьезную поддержку сельскохозяйственному сектору, а частные лица инвестируют миллиардные средства.

Как бы то ни было, но в таких случаях без сопутствующего ущерба для собственного населения никогда не обходится. В России качество собственной продукции серьезно отстает от качества западных товаров, а их дефицит привел к существенному росту цен.

"Но в действительности российские власти не собираются идти на какие-либо геополитические уступки. Да, уровень жизни падает уже несколько лет, ВВП на душу населения также упал до уровня 2007 года, - заключает Штайнер. - И Путину это не важно. И даже более того". Как продолжает Мовчан, "из-за санкций Путин имеет возможность свалить вину за экономический кризис на Запад. Еще один фактор: для российского истеблишмента стало рискованно вывозить свои средства за границу, а это также дает Путину больше контроля над россиянами".