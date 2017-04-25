Почему государство ничего не может сделать с выходцами из Северной Африки, преступающими закон

"Еще до того, как в понедельник министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер представил полицейскую статистику по количеству совершенных в 2016 году преступлений, стали известны первые внушающие опасения цифры. Они показывают, что за 2016 год значительно увеличилось количество насильственных действий и преступлений на сексуальной почве", - сообщает немецкий Focus.

"За прошлый год, свидетельствует статистика, на 52,7% выросло число мигрантов, подозреваемых в совершении противоправных действий, составив 174438 человек". "Здесь ни убавить, ни прибавить", - пришлось констатировать министру.

Де Мезьер указал на то, что "показатели взметнулись вверх прежде всего из-за преступников из отдельных государств. Наряду с балканскими государствами и бывшими советскими республиками, озабоченность министра вызывают выходцы из североафриканских стран Магриба", пишет автор.

"Алжирцы, марокканцы и тунисцы чаще других преступают закон. Если соотносить количество совершаемых ими противоправных действий с их численностью на территории Германии, то они криминализированы в большей степени, чем, например, сирийцы или иракцы", - передает издание.

"Готовность идти на преступление не связана с национальностью - решающим фактором становятся причины, побудившие человека приехать в Германию и те условия, в которых он тут проживает", - сказал в беседе с Focus психолог-криминалист Рудольф Эгг.

"В то время как квота на одобрение статуса беженца для выходцев из Сирии превышает 90%, для мигрантов из стран Магриба в последние несколько лет она составляла от 0 до 3%. Выходцы из Северной Африки приезжают, по словам Эгга, в Германию и Европу по экономическим причинам, но узнают, что здесь нет никаких перспектив на то, чтобы остаться и получить работу". И тогда многие из них, отчаявшись, используют возможность заработать, совершая противоправные действия, отмечает эксперт.

Для государства при этом непросто воздействовать на правонарушителей из Северной Африке привычными методами, сказал Эгг. "Если у человека нет денег, как на него наложишь денежный штраф? Самое ужасное: если преступление не входит в разряд серьезных, например, кража сумки, государство не может практически ничего поделать".

"Многие преступники из Северной Африки, скорее всего, знают, что им ничего не будет - некоторые из них понимают этого еще до того, как попасть в Германию", - заметил эксперт.

Рудольф Эгг указал и на то, что многие мигранты изначально едут в Германию, чтобы "два-три года пользоваться преимуществами, которые предлагает наша система, и параллельно промышлять мелкими кражами". Такие превентивные механизмы, как устрашение, в случае с выходцами из Северной Африки не работают. Эксперт опасается, что "количество мелких преступлений, совершаемых мигрантами из стран Магриба, будет расти".

Ключ к решению проблемы Эгг видит в миграционной политике. И в этой связи эксперт-криминалист делает необычное предложение: "Если существует проблема с депортацией, поскольку, допустим, страна происхождения не хочет принимать мигранта обратно, можно подумать о том, чтобы предложить мигранту-правонарушителю определенную сумму с условием покинуть страну". На первый взгляд предложение может показаться неправильным и странным, однако в "перспективе это может оказаться наименее затратным способом, чтобы депортация не откладывалась на годы", сказал Эгг.