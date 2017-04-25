Конец иностранной помощи в том виде, в каком мы ее знали

"Обещание президента Трампа поставить "Америку прежде всего" включает план по радикальному сокращению помощи развивающимся странам и слиянию Госдепартамента с Агентством США по международному развитию", - пишут, ссылаясь на внутренний бюджетный документ Госдепа и свои источники, Брайант Харрис, Робби Греймер и Эмили Темкин в американском издании Foreign Policy. Как напоминают авторы, мартовское предложение администрации по бюджету содержало обещание сократить помощь развивающимся странам на треть, но в нем было мало деталей. В распоряжении издания оказался 15-страничный бюджетный документ Госдепа, согласно которому пересмотр расходов "также включает отвлечение средств от помощи в целях развития и их переадресацию в пользу программы, которая тесно связана с целями национальной безопасности". Согласно документу, планы администрации Трампа по сокращению прямой иностранной помощи будут воплощены в 2018-м налоговом году, говорится в статье.

"Некоторые из сокращений, как кажется, направлены на страны, которые рассматривались как стратегически важные, - пишут журналисты. - Например, иностранной помощи Украине, направленной на поощрение политических и экономических реформ, грозит сокращение на 68,8%".

"На протяжении многих лет одной из главных тем, целей и направлений американской политики на Украине было поощрение сближения этой страны с европейскими институтами, - прокомментировал Уильям Тейлор, бывший посол США на Украине при Джордже Буше-младшем, ныне президент Американского института мира. - В наших интересах - чтобы они не сближались с российскими институтами".

Исполняющий обязанности главы Агентства США по международному развитию (АМР) Уэйд Уоррен рассказал сотрудникам на недавнем собрании, что чиновники администрации обдумывают слить агентство с Госдепартаментом. Это может произойти в рамках пересмотра, который предписывается указом президента Дональда Трампа от 13 марта касательно рационализации исполнительной власти, пишет издание, ссылаясь на свой источник в АМР.

Госдепартамент и АМР отказались комментировать возможное слияние и сообщили, что Белый дом опубликует более детальный бюджет позднее весной, пишут авторы. Однако представитель АМР заявил: "Мы намереваемся наилучшим образом потратить деньги американских налогоплательщиков, упраздняя программы и отдавая предпочтения ресурсам, которые в наибольшей степени продвигают интересы США", - передает издание.

Как сообщается в статье, АМР ожидает, что бюджетное предложение сделает необходимым упразднение 30 из 35 полевых миссий агентства, а также приведет к сокращению его региональных бюро на 65%. Сейчас агентство работает примерно в 100 странах, добавляют авторы.

"Помимо прикрытия миссий, также под ударом финансирование мирового здравоохранения - сокращения грозят 41 стране", - передают журналисты. "Бюджет Госдепа указывает, что программы в области здравоохранения должны подвергнуться сокращению финансирования примерно на 25%". Также планируется, что Бюро продовольственной безопасности агентства лишат 68% бюджетных средств, информирует издание.

"Администрация также сдержала свое обещание по сокращению вспомоществования, которое помогает уязвимым странам справляться с последствиями глобального потепления, - говорится далее. - Бюджет инициирует радикальное сокращение (в размере 94,5%) финансирования Бюро по делам океанов и международным природоохранным и научным вопросам Госдепа - примерно 1 млрд долларов, которые США используют для взносов в Фонд зеленого климата, предназначенный для сокращения выбросов углерода".

"Сокращения также свидетельствуют о более широком стремлении к тому, чтобы связать помощь в целях развития с национальными интересами США в области безопасности, - отмечают авторы. - Бюджет сокращает до нуля ресурсы на помощь в целях развития, которая спонсирует 77 стран и региональных офисов, и перенаправляет большую часть оставшихся средств в фонд экономической поддержки, который привязан к конкретным американским политическим или стратегическим целям".

Как республиканские, так и демократические эксперты по национальной безопасности утверждают, что сокращения создают конкретные риски для интересов США в области безопасности, говорится в статье. "В феврале группа из 121 генерала и адмирала в отставке направила открытое письмо в Белый дом и Конгресс, предостерегая их против сокращений финансирования иностранной помощи и дипломатии", - говорится в статье. Авторы письма "выразили опасения, что сокращение иностранной помощи рискует привести к утрате влияния США в других регионах и странах", заключает издание.