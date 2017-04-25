Друг Путина вышел из тени на Украине

Украинский гражданин Виктор Медведчук "находится под санкциями США за то, что "угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности" своей страны", пишут журналисты The Financial Times Нил Бакли и Роман Олеарчик. Так почему же Медведчук представляет официальный Киев на переговорах о будущем Восточной Украины, подконтрольной сепаратистам?

Сам Медведчук в интервью газете "уверял, что утверждения критиков, будто он тайно представляет российские интересы, "абсурдны".

"Я могу иметь и действительно имею отношения с (...) Путиным, потому что мои отношения, на мой взгляд, идут на пользу интересам Украины, - говорит Медведчук. - Я никогда не скрывал подобную деятельность". Он добавил, что имеет специальное разрешение на прямые перелеты между Киевом и Москвой, в целом запрещенные Россией и Украиной.

Официально Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных в рамках Минских соглашений. "Неофициально, как говорят информированные источники, он участвует в постоянных закулисных переговорах, призванных примирить два региона Донбасса, подконтрольные сепаратистам, с остальной Украиной", - утверждает издание.

Является ли Медведчук близким другом Путина? "Лучше спросить президента", - шутит он. "Но друзья подтверждают, что Путин - крестный отец Дарины, младшей дочери Медведчука, а жена [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева - ее крестная мать", - говорится в статье.

"Медведчук признает, что Минские соглашения висят на волоске, и обвиняет как Москву, так и Киев в невыполнении обязательств. По его словам, возможный выход из тупика - в том, чтобы украинский парламент принял законы о предоставлении ограниченной автономии регионам, удерживаемым сепаратистами, и в проведении там выборов при условии, что Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в статье.

"Среди этих обязательств - вывод российских войск из Донбасса (Медведчук уверяет, что об их присутствии "можно спорить") и восстановление контроля украинских сил над границей с Россией. Он признает, что конфликт было бы проще урегулировать, если бы в программу переговоров были включены масштабные негласные споры между Москвой и Киевом - в том числе настоятельные заявления Кремля, что Украина не должна вступать в НАТО", - говорится в статье.

"Украине не нужно [НАТО], - заявляет он. - В сегодняшней ситуации это приведет к распаду Украины. (...) Украина должна действовать в интересах своего развития, а вступление в НАТО и ЕС не входят в их число. Ни там ни там нас никто не хочет".

Он уверяет, что Украина должна быть "суверенной, независимой" страной, но ее будущее - в восстановлении связей с Россией, передает издание.