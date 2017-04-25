По сообщениям, чеченский лидер Рамзан Кадыров "хочет к концу мая уничтожить гей-сообщество"

"В сообщениях из Чечни утверждается, что в последние недели более 100 мужчин были подвергнуты облаве и содержались властями в секретных тюрьмах по подозрениям в гомосексуальности, многие подверглись избиениям и пыткам. Утверждается, что не менее четырех мужчин убиты", - напоминает о недавних сообщениях в прессе журналистка The Independent Лулла-Мэй Элефтериу-Смит.

"Выступая в парламенте во время неотложного рассмотрения вопроса о преследовании и арестах ЛГБТ-граждан в российской Чеченской Республике, государственный министр МИД Великобритании сэр Алан Данкан сказал, что был проинформирован о предполагаемых планах "уничтожить" гей-сообщество страны (так в оригинале. - Прим. ред.) к началу Рамадана, который начнется 26 мая", - сообщает издание.

"Правозащитные организации сообщают, что эти антигейские кампании и убийства организуются главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым", - сказал сэр Алан.

"В прошлом он проводил другие насильственные кампании, а на сей раз направляет свои усилия на ЛГБТ-сообщество. Источники сказали, что он хочет, чтобы сообщество было уничтожено к началу Рамадана", - добавил государственный министр.

Сэр Алан сказал, что британское правительство использует все каналы диалога с Россией, "чтобы четко донести нашу точку зрения", а он лично поднял эту тему в беседе с Владимиром Титовым, заместителем министра иностранных дел РФ.

Власти Чечни отрицают вышеупомянутые утверждения о гонениях на геев, напоминает издание. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что не выявлены какие-либо доказательства, которые подтверждали бы заявления. "Он добавил, что у Кремля нет оснований сомневаться в утверждениях Кадырова, что при его власти никого не преследовали за сексуальную ориентацию", - говорится в статье.