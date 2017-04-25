В чем США подозревают Россию в Афганистане

Американская пресса публикует статьи, основанные на заявлениях анонимных источников и публичных высказываниях официальных лиц США о поставках Россией оружия движению "Талибан"* в Афганистане.

Статья в The Wall Street Journal озаглавлена так: "США подозревают, что Россия поставляет стрелковое оружие движению "Талибан"* в Афганистане".

"Чиновники военного ведомства США сказали, что последние 18 месяцев наблюдают, что в руках боевиков "Талибана"* в Афганистане имеется все больше единиц стрелкового оружия, поставляемого российским правительством (в том числе пулеметов и вооружений ПВО)", - пишут журналисты Гордон Лубольд и Хабиб Хан Тотахиль.

Неназванный "высокопоставленный чиновник военного ведомства США сказал, что военные чиновники давно подозревали, что Россия посылает в Афганистан оружие, но в последнее время они заметили прирост. Оружие обнаруживается в провинциях Гильменд, Кандагар и Урузган", пишет издание.

"В понедельник, отвечая на вопрос, поставляет ли российская сторона подобные вооружения, генерал Джон Николсон, главнокомандующий войск США в Афганистане, сказал: "Я этого не опровергаю", - сообщают авторы.

Газета отмечает: "Россия признавала, что делилась информацией с группировками "Талибана"* при попытках бороться с "Исламским государством"*, но отрицает поставки вооружений".

Со своей стороны, министр обороны США Джеймс Мэттис, в понедельник прибывший в Кабул, заявил: "Русские, похоже, решили быть стратегическими соперниками в ряде областей".

Министр заявил, что США будут решать этот вопрос средствами дипломатии, но добавил: "Нам придется противостоять России в ситуациях, где ее действия идут вразрез с международным правом или представляют собой отрицание суверенитета других стран". "Например, переброска любых вооружений сюда, если они поступают не через правительство [Афганистана], была бы нарушением международного права", - пояснил Мэттис.

Мэттис прибыл в Афганистан спустя несколько часов после того, как министр обороны Афганистана и начальник генштаба афганской армии ушли в отставку. Их решение было вызвано потерями афганской армии при нападении повстанцев на базу афганской армии вблизи города Мазари-Шариф. В результате этого нападения силы афганского правительства потеряли примерно 170 человек убитыми.

Николсон и Мэттис намерены обсудить вопрос о возможном наращивании сил США в Афганистане.

Статья в The Washington Post называется так: "Высокопоставленный американский генерал подтвердил, что Россия посылает оружие "Талибану"*.

Журналист Томас Гиббонс-Нефф излагает высказывания Николсона в такой форме: "В понедельник командующий силами США в Афганистане, по-видимому, подтвердил, что Россия посылает оружие "Талибану"*. Отвечая на вопросы репортеров, Николсон не стал оспаривать утверждения, что "Талибан"* получает вооружения и другие грузы от российской стороны".

"Мы продолжаем получать сообщения об этой помощи, - сказал Николсон. - Мы поддерживаем любого, кто хочет помочь нам продвинуть вперед процесс примирения, но всякий, кто вооружает воюющие стороны, совершающие атаки вроде той, что мы наблюдали два дня назад в Мазари-Шарифе, - это не лучший способ продвинуться к мирному урегулированию".

"Высокопоставленный чиновник военного ведомства США, пожелавший остаться анонимным, поскольку речь идет о разведданных на соответствующую тему, сказал, что за последние 18 месяцев российская сторона увеличила поставки материального обеспечения и стрелковых вооружений "Талибану"*. Чиновник сказал, что российская сторона посылает "Талибану"* вооружения, в том числе средние и тяжелые пулеметы, под предлогом того, что эта техника будет использоваться для борьбы с "Исламским государством"* на востоке Афганистана. Вместо этого, сказал чиновник, оружие всплывает в некоторых южных провинциях Афганистана, в том числе в Гильменде и Кандагаре, где присутствие "Исламского государства"* невелико", - пишет газета.

Автор напоминает: когда в марте генерал Кёртис Скапарротти, командующий войск США в Европе, заявил, что Россия оказывает поддержку "Талибану"*, МИД РФ назвал эти обвинения ложью и заявил, что Вашингтон таким образом пытается замаскировать неудачи своей политики в Афганистане.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.