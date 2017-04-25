Французы симпатизируют "стартапу" Макрона

Фаворит второго тура президентских выборов во Франции Эммануаль Макрон подает себя как независимый кандидат, свежее лицо в политике (пусть и бывший министр) и мужчина, понимающий женщин, пишут СМИ. Избиратели выбывших Меланшона и Фийона будут решать головоломку: "черная" Ле Пен или банкир Макрон. Вопрос "российских хакеров" возник, но не стал существенным.

Победа Эммануэля Макрона над Марин Ле Пен в первом туре и прогноз, что он одержит победу над сторонницей экстремистских взглядов в финале выборов 7 мая, привели к успокоению на финансовых рынках и среди французской и европейской политических элит. "Но политика - это не игра в футбол, - пишет Никос Тцермиас в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung. - Не окажется ли победа Макрона, какой бы благоприятной она сейчас ни казалась, пирровой победой для него и для всей Франции?"

Макрон утверждает, что его промежуточная победа олицетворяет желание соотечественников к обновлению и модернизации Франции, а также к усилению европейской интеграции. Но за него проголосовали только 24% избирателей, тогда как "за опасных демагогов Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, которые выступают против евро и НАТО, свои голоса отдали 42% французов", пишет автор.

"Не менее сомнительно и то, сможет ли Макрон рассчитывать на надежную поддержку со стороны двух традиционных партий, - продолжает журналист. - Да, и социалисты уходящего президента Франсуа Олланда, и республиканцы советовали голосовать за Макрона, но лишь для того, чтобы вместе "построить общую республиканскую дамбу" против "Национального фронта".

"Для французских левых бывший инвестиционный банкир Макрон - что-то вроде марионетки крупных финансистов и неолиберальных сторонников глобализации", - продолжает Тцермиас. Так считает не только "Социалистическая партия", но и приверженцы Меланшона (почитателя Уго Чавеса), который в воскресенье набрал 20%.

Макрон объявил, что через две недели он займется созданием правительства большинства, которое будет состоять из новых лиц и новых талантов и покончит с "системой", которая уже 30 лет не может решить проблемы Франции. Но как это удастся беспартийному Макрону, который не хочет быть ни левым и ни правым? "Вряд ли Макрону и его аморфному движению "Вперед" удастся добиться самостоятельного большинства в Национальном собрании, - отмечает автор. - Если парламентские выборы во Франции выиграют правые, то Макрону придется сотрудничать с ними".

О пяти причинах, по которым Макрону удалось стать фаворитом второго тура, пишет журналистка Die Zeit Анника Жуарес.

"39-летний Макрон может стать самым молодым президентом Франции - человек, которого еще три года назад никто не знал. Его возраст обеспечивает ему ауру свежести и "незамыленности". На него работает и то, что он не принадлежит ни к одной из традиционных партий", - называет первую причину успеха автор.

"Макрону удалось правильно подать себя как нового независимого кандидата - несмотря на то, что он "старый лис" в политике", - продолжает Жуарес, напоминая, что он дорос до министра экономики. Как утверждает сам Макрон, он не является сторонником ни правых, ни левых взглядов. Жуарес поправляет: точнее, оба лагеря могли найти в его программе что-то для себя, и в этом кроется вторая причина его популярности.

В-третьих, Макрон успешно позиционировал себя как человек, который "понимает женщин". "Французы симпатизируют Макрону и его супруге, которая старше его на 24 года, - особенно француженки. После всех интрижек французских президентов, в которых, как правило, фигурировали молодые женщины, его брак с Брижит выглядит чуть ли не феминистским", - говорится в статье.

"В одном замечании праворадикальная конкурентка Макрона, Марин Ле Пен, была права: когда он в ходе теледебатов долго говорил о задачах, стоящих перед президентом, никто не мог понять, что конкретно он имеет в виду. Правда, эта способность сыграла Макрону на руку и стала четвертой причиной его успеха на выборах, полагает Жуарес.

"Макрон, рекламный асс", - так назвала автор статьи пятую причину. "Политологи, социологи, избирательные стратеги сходятся во мнении: Макрон блестяще продает продукт под названием "Макрон". Он сделал ставки на то, чего ожидали французы: социальную Европу, окончание доминирования двухпартийной системы, новое лицо, примирительные высказывания. Члены его команды не стесняются называть его движение "Вперед!" "успешным стартапом с большим потенциалом роста", говорится в статье.

"Есть карта "красной" Франции, - пишет Чезаре Мартинетти в итальянской газете La Stampa, - которая не подчиняется республиканской схеме "Все за Макрона - против "черной" волны Ле Пен" (отсылка к итальянским "чернорубашечникам". - Прим. ред.).

"Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона получила 7 млн голосов, но как во втором туре проголосуют эти французы? Ответ совсем не очевиден.

Меланшон не дал своим избирателям указаний, как голосовать. Автор не видит ничего удивительного: "Для "непокорившегося" избирателя "настоящий идеологический враг - это Эммануэль Макрон - европеист, представитель большого капитала, человек, которому властные политически и экономические круги доверили задачу приспособить систему и, естественно, - как считают сторонники Меланшона - облапошить народ, предложив меню в духе "социальной бойни", - пишет Мартинентти.

"К тому же, - говорится далее, - программа Марин Ле Пен, кроме иммиграционной главы, по большей части пересекалась с программой Меланшона: нет Европе, нет евро, выход из НАТО. Электоральные базы двух партий друг друга дополняли: у Ле Пен она была более сельской и массовой, а у Меланшона более городской и интеллектуальной". Как отмечает автор, сложив их вместе, мы получаем "целые 40% электората, характеризуемого как "анти-".

"Сильное искушение воздержаться от голосования превратилось в популярный в Twitter хэштег: #SansMoiLe7mai - 7 мая без меня", - говорится в статье.

"Вопрос второго тура встал и перед избирателями Франсуа Фийона, печального кандидата, олицетворяющего все, что осталось от голлизма, - так что нет ничего очевидного. Бдительные социологи прочат треть голосов Макрону, треть воздержавшихся, и треть голосов за Ле Пен", - пишет автор.

"Остается и сожаление: поле левых (Меланшон и Хамон) могло бы стать с большим перевесом первой партией, - пишет автор в заключение. - Этот союз не состоялся, что и привело французских левых к бездне".

"Необыкновенная женщина, которая стоит за ведущим кандидатом в президенты Франции" - так озаглавлена публикация Элен Фуке на страницах Bloomberg.

"Если ее муж станет следующим президентом Франции, Брижит Макрон будет самой необычной "первой леди" в истории этой страны", - полагает Фуке. "Она на 24 года старше мужа, она указывает ему путь и консультирует его с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. Сейчас она играет активную роль в его предвыборной кампании", - говорится в статье.

Многие жены французских монархов и президентов вошли в историю, отмечает автор, упоминая о Марии-Антуанетте и Жозефине. "В 1914 году Генриетта Кайо, жена премьер-министра Франции, убила редактора газеты Le Figaro за то, что он в политическом смысле представлял опасность для ее мужа", - пишет Фуке.

"Если в мае Макрон станет президентом, для него и его супруги проблема будет в том, чтобы необычная история их любви (их разница в возрасте - как у Дональда и Мелании Трамп, только наоборот) отвлекала внимание от важных вопросов", - замечает журналистка. Между тем новому президенту Франции придется работать в "мире после "Брекзита" и избрания Трампа", в ситуации, когда французская экономика восстанавливается вяло, а уровень безработицы составляет 10%.

На данный момент Эмманюэль и Брижит уже более 10 лет прожили в законном браке, но их экстраординарный союз доныне вызывает удивление. Супруги Макрон, сознавая, что нарушают кодекс поведения буржуазной и консервативной Франции, готовятся предотвращать потенциальные личные нападки.

"Макрон дважды отвечал на слухи о своей предполагаемой гомосексуальности: на политическом митинге он сам поднял эту тему и отшутился - мол, чтобы вести двойную жизнь, ему понадобится голограмма. Он также не страшится прямо затрагивать тему "школьника, который женился на своей учительнице", говорится в статье.

"Те, кто тесно сотрудничал с Макроном, говорят, что Брижит - в числе немногих, кому он доверяет", - продолжает журналистка. Макрон поклялся: если он будет избран президентом, его жена впервые в истории Франции получит некий официальный статус.

Ряд изданий публикует статьи, посвященные новому докладу, который будет опубликован во вторник компанией в сфере кибербезопасности Trend Micro.

"Исследовательская компания в сфере безопасности Trend Micro идентифицировала прокремлевскую хакерскую группировку, которую она называет Pawn Storm, как возможный источник комплексной фишинговой атаки на предвыборный штаб Макрона, начавшейся в середине марта", - пишет The Wall Street Journal.

Фишинговые электронные письма были быстро выявлены и заблокированы, и маловероятно, что другие прошли незамеченными, сказал Мунир Маджуби, руководитель отдела компьютерной безопасности предвыборного штаба Макрона, передает издание.

"Те же российские хакеры, что взломали почтовые серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, сейчас сосредоточили внимание на европейских выборах, согласно новому докладу, который будет опубликован во вторник компанией в сфере кибербезопасности Trend Micro",- пишет корреспондент BuzzFeed.

Автор уточняет, что речь идет о группировке, известной под названиями Fancy Bear, Pawn Storm и APT 28.

"В докладе Trend Micro сообщается, что российские хакеры в последние недели пытались получить доступ к учетной записи электронной почты предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона (...). Как считается, Ле Пен является фаворитом Москвы из-за ее антиевропейских и антинатовских позиций", - говорится в статье.

В докладе компании-разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro, с которым смогла ознакомиться газета Liberation "предвыборная кампания Эммануэля Макрона упоминается в очень долгом списке мишеней хакерской группы, которой японская компания присвоила обозначение Pawn Storm". "Эта группа также известна под названиями Fancy Bear, APT28 или Sednit, и она обвиняется американскими властями в связях с ГРУ - органом военной разведки России", - говорится в статье.

Генеральный директор Национального агентства Франции по безопасности информационных систем (Anssi) Гийом Пупар настаивает на "осторожности в оценках".

Как бы то ни было, эти "киберманевры" оказались неэффективными, уверяют в стане финалиста второго тура.

Несомненно, злоключения Демократической партии США послужили уроком во Франции, говорится в статье. В целом, при сохранении бдительности, президентская кампания не пережила серьезной тревоги на киберфронте. "Имевшиеся у нас опасения не реализовались, - констатирует руководитель Anssi, - и мы можем этому только порадоваться".

"И правда, избирательный цикл не нуждался во внешнем нарушителе порядка - он и так оказался непредсказуемым и скандальным", - комментирует автор статьи.