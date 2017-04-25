Наемники и инструкторы в конфликте между Россией и Украиной

"Тонкая красная нить итальянских "иностранных бойцов" (foreign fighters) протянулась и до войны в Донбассе, на Украине", - сообщает Роберто Траван в итальянской газете La Stampa. По обеим сторонам фронта, говорится в статье, сражаются итальянцы: известно примерно десять имен, и почти все они из Северной Италии, большинство - на стороне сепаратистов.

Как сообщает автор, Турин - "один из главных узлов вербовки" в Италии. Из Турина, пишет Траван, в Донбасс приехал 55-летний Франческо Саверио Фонтана (позывной "Стан"), доброволец в украинском батальоне "Азов". "У нас очень сложная жизнь, - рассказывает Фонтана. - Оружия у нас в распоряжении очень мало, схватки почти всегда на близкой дистанции, часто в ход идут "коктейли Молотова".

"Из Турина, вероятно, приехали и другие два бойца, - говорится в статье. - На этот раз следы ведут к сепаратистам, финансируемым из Москвы. Имена не раскрываются, так как идет расследование". По словам следователей, "это профессионалы". "Эти бойцы могли входить в Interunit - интернациональную и интернационалистскую группу (так как она вдохновлена Гражданской войной в Испании), которая с 2015 года существует в бригаде "Призрак" в Донецке", - сообщает журналист.

"Туринцы также работают инструкторами-парамедиками", - информирует автор. Среди них 44-летний "Карло", бывший парашютист из бригады Folgore итальянской армии. Имя "Карло" - вымышленное: "Я не хочу неприятностей с пророссийскими силами, - объясняет сам мужчина, - потому что их итальянские сторонники постоянно угрожают". "Карло" вместе с еще одним туринским добровольцем регулярно совершает поездки из Турина на Украину, говорится в статье.

"По крайней мере, десять итальянцев вступили в ряды ополченцев, финансируемых Москвой, - пишет Траван. - Один из самых известных в их числе - это Антонио Катальдо из Авеллино. Он - единственный профессионал во всей группе". Как рассказывает автор, Катальдо работал наемником в Панаме, Ливии, Дубае, а затем провел восемь месяцев в Донбассе. "Я - снайпер в армии Луганска, у меня две награды за доблесть", - цитирует автор итальянского добровольца. Катальдо также рассказал, что надеется скоро вернуться в Сирию: "На стороне Асада, поскольку там хоть по-русски говорят".

В Луганске сражается находящийся в бегах бывший ультрас Андреа Палмери, говорится далее. "В Италии его осудили на три года и десять месяцев за жестокое избиение левого активиста, - сообщает журналист. - С 2014 года он взял в руки калашников против тех, кого кремлевская пропаганда называет "украинскими нацистами". Палмери с гордостью показывает нацистскую свастику, вытатуированную на плече, и говорит: "В Донбассе я, наконец, чувствую себя, как дома, потому что здесь меня окружают настоящие фашисты", - передает автор.

"С пророссийскими силами сражается также Альберто Фацоло - римлянин 1979 года рождения, - пишет Траван. - Вероятно, Фацоло является активистом Donbass International Forum, организации, которая набирает наемников для прокремлевских сил". По словам автора, эта организация, возможно, действует и в Италии и "имеет прикрытие в среде крайне правых".

В заключение автор сообщает имя еще одного итальянского наемника, Эди Онгаро (позывной "Бозамбо"), уроженца области Венето и левого активиста, который, встретившись с Траваном в трактире города Портогруаро, признался журналисту, что он поступил на службу, потому что был без работы и сидел без денег. "Онгаро состоял в "Призраке", вероятно, вместе с теми двумя туринскими "иностранными бойцами", которые растворились в пустоте несколько месяцев назад", - добавляет в завершение корреспондент.