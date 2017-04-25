В Чернобыле "надо действовать, чтобы не было слишком поздно"

Через 31 год после ядерной катастрофы в Чернобыле еще ничего не предусмотрено для демонтажа злосчастного украинского ядерного реактора, считает Мишель Шуа (Michel Chouha), специалист по Восточной Европе Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN). Интервью взял журналист Le Monde Пьер Ле Ир.

"Новое изоляционное арочное сооружение конца 2016 года представляет собой значительный прогресс в обеспечении безопасности старого саркофага (построенного срочно после аварии и с тех пор сильно разрушенного) и Чернобыльской зоны в целом. Однако не следует преувеличивать его значение. Его строительство преследовало три задачи: защитить старый саркофаг от климатических воздействий, чтобы он сильнее не разрушался; избежать распространения радиоактивных веществ в окружающем пространстве; обеспечить его демонтаж и устранение всех радиоактивных веществ в оптимальных условиях", - утверждает Шуа.

"Третья задача - самая важная, поскольку конечная цель состоит в превращении Чернобыльской зоны со временем в "экологически" безопасное место, - указывает эксперт. - Арка сконструирована так, что должна простоять сто лет, но это абсолютно не означает, что мы можем ждать сто лет. Состояние старого саркофага не позволяет ждать. Надо действовать еще до того, как станет слишком поздно".

"На сегодняшний день программы демонтажа старого саркофага и удаления радиоактивных веществ еще не разработаны. Технологии, которые необходимо применить для обеспечения таких операций и которые должны быть осуществлены большей частью автоматизированным способом, также не готовы к действию. Политические аспекты и рекомендуемые программы сначала должны быть определены украинскими местными и общегосударственными властями", - сообщает собеседник издания.

"Украина - страна с богатыми научными и техническими традициями. Но ее средства несопоставимы со сложными проблемами подобного демонтажа. Предстоят столь масштабные операции с применением высоких технологий, которые еще не проводились никогда. Для осуществления столь необыкновенных строительных работ Украина будет нуждаться в международной поддержке", - заявляет Шуа.

"Затраты обещают быть весьма значительными. Весьма вероятно, что Украина окажется неспособна справиться с таким вызовом в одиночку. И совершенно очевидно, что она снова обратится к международному сообществу с призывом решить эту задачу общими усилиями, как это произошло с аркой, стоимость которой приблизилась к 1,5 млрд евро, и ее возведение было профинансировано Европейским банком реконструкции и развития, при содействии сорока стран, преимущественно европейских", - утверждает эксперт.

"На Украине действуют 15 ядерных реакторов, доля электричества, получаемого с атомных электростанций, достигает 50%, что выводит Украину в первую пятерку стран мира по этому критерию, - информирует собеседник издания. - Все это представляет собой источник риска, который требует постоянного наблюдения, для поддержания безупречной безопасности в любых обстоятельствах".

"Политическая и социальная нестабильность, как правило, являются неблагоприятными факторами. В такой же степени, как ухудшение экономических условий. Между тем в течение трех лет Украина находится в открытом конфликте со своим большим соседом Россией. Этот конфликт, крайне вредоносный в глобальном плане, принимает особо критический характер во всем, что касается ядерного сектора, - комментирует Шуа. - Все 15 ядерных реакторов Украины являются российской разработкой. Этот конфликт способен обособить украинского пользователя от его поставщика. Может возникнуть нехватка запчастей. От этого может пострадать техническое обслуживание ядерных реакторов. Не говоря уже о проблеме поставки горючего, которую Украина пытается решать, обращаясь к иностранным поставщикам, со всеми вытекающими из этого рисками".

"Совокупность всех этих факторов создает ситуацию, вызывающую крайнюю озабоченность. Тем более что пользователь решил продлить лет на двадцать срок функционирования этих реакторов. Очевидно, что сегодня в Европе Украина - та страна, которая представляет собой самый высокий уровень ядерной опасности", - заявляет эксперт.