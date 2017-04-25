Как российское сельское хозяйство процветает под санкциями

"Уже в 2017 году Россия должна экспортировать рекордный объем зерновых культур. Страна сделала упор на своей цели - к 2020 году достичь продовольственного самообеспечения", - пишет журналистка Les Echos Мюриэль Жак .

"За несколько лет Россия, с давних пор отсутствовавшая на международной арене, заставила себя признать в качестве новой сельскохозяйственной супердержавы, особенно в сфере экспорта зерновых культур. В прошлом году страна произвела 120 млн тонн - это самый большой урожай за постсоветскую эпоху, по данным федеральной службы государственной статистики Росстат. Москва постепенно откусывает доли рынка американских и европейских гигантов, будь то в Азии, в Южной Америке и даже в Африке, куда она отправилась на поиски новых клиентов", - говорится в статье.

"Эмбарго, наложенное Западом в 2014 году на многие продукты (фрукты, овощи, молочные и мясные продукты) после украинского кризиса, не воспрепятствовало подъему российского сельского хозяйства. В противоположность многим странам мира, в экономике России аграрный сектор занимает большую долю, нежели 15 лет назад. Впервые экспорт сельхозпродукции оказался выгоднее, чем продажа оружия, принеся примерно 15 млрд долларов", - отмечает журналистка.

"По сути, благодаря санкциям, наложенным Европой и США, Россия сделала упор на том, чтобы к 2020 году достичь продовольственного самообеспечения. При необходимости прокормить 146 млн жителей в России, как и в Китае, продовольственная безопасность является неотъемлемой частью государственной безопасности страны, что и подтвердил президент Путин в конце 2015 года", - пишет Жак.

"Одновременно с введением контрсанкций на европейские продовольственные товары Москва решила повысить субсидии сельхозпроизводителям и позволить иностранцам арендовать землю. Кроме того, аграрный сектор ощутил свежий приток денег - это инвестиции со стороны крупных торговых компаний, которые хотят получить свою долю пирога. Такие миллиардеры, как Олег Дерипаска и Владимир Мошкович, взялись за широкомасштабные сельскохозяйственные проекты, вдохновившись, помимо прочего, налоговыми льготами и государственными ассигнованиями", - говорится в статье.