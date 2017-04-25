Согласие по "Северному потоку-2"

"Российский энергетический концерн "Газпром" вместе с пятью европейскими партнерами нашел решение по финансированию газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море", - пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung.

Как сообщили в понедельник, пять энергетических компаний внесут по 950 млн евро и оплатят половину стоимости проекта, который оценивается в 9,5 млрд евро. Помимо немецких концернов Wintershall и Uniper (в прошлом E.On), в проекте также участвуют австрийская компания OMV, нидерландская Shell и французская Engie. Остальную сумму оплатит "Газпром".

Таким образом, длившийся на протяжении восьми месяцев поиск модели финансирования газопровода завершился. Изначально, как напоминает издание, пять европейских компаний хотели учредить совместное предприятие, в котором 51% акций получил бы "Газпром", 9% - французский Engie и еще по 10% - все остальные участники, но против этих планов в августе возразила польская антимонопольная служба.

Строительство газопровода, который вдвое увеличит мощность уже существующего газопровода "Северный поток", начнется уже в текущем году и завершится к концу 2019 года, добавляет издание.