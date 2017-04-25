Ни копейки Кремлю

Российские дальнобойщики бастуют против системы "Платон" (российская система платы для большегрузов, имеющих максимально разрешенную массу свыше 12 тонн. - Прим. ред.), тарифы по которой составляют около 3 рублей за километр пути по федеральным трассам. То, как незначительная сумма приводит к такому серьезному недовольству, проливает свет на некоторые экономические реалии в стране, пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

"Протесты для России, в которой жесткой рукой правит президент Путин, - явление особенное. Это касается и акций протеста тех, кто бастует, отстаивая свои интересы, еще с ноября 2015 года. Тысячи дальнобойщиков блокируют федеральные трассы, выступая против системы "Платон". После того, как недавно протесты достигли своего апогея, некоторые магазины в российской провинции заявили о перебоях с продовольствием", - говорится в статье.

Протестующие, замечает автор, уже вынудили правительство пойти на некоторые уступки. "Изначально еще в 2015 году предполагалось введение тарифа, превышающего отметку в 3 рубля - но после волны протестов в российской провинции Москва сократила как тарифы, так и размер штрафов".

Как передает издание, центром сопротивления стал Дагестан - там после введения системы в эксплуатацию бастовало более 1700 водителей-дальнобойщиков. Их запал не прошел до сих пор - недавно полиции пришлось применить меры против протестующих, перекрывших федеральную трассу. "Однако, поскольку протестное движение не имеет руководящего центра, Кремль, по всей видимости, не рассматривает его как угрозу", - констатирует Трибе.

Против системы "Платон", как правило, выступают "работающие сами на себя водители большегрузов" - нередко не декларирующие свои доходы от перевозок и не платящие налоги. Дальнобойщикам ясно, что система "Платон" заставит их доход буквально "растаять", кроме того, им придется официально регистрироваться в системе, тем самым оказавшись на радаре у властей (так это и было задумано, поскольку теневая экономика принимает в России широкий размах).

"Платон" заработал дурную славу еще и потому, что стал примером "кумовства" в российской экономике", - сообщает автор статьи. Еще до введения системы существовали сомнения в том, что доходы от "Платона", как декларировалось, пойдут на содержание и ремонт дорог. Заказ на внедрение системы получила в 2014 году компания RTITS, наполовину принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга, входящего в ближайшее окружение Путина. Как отмечает автор, Аркадий Ротенберг включен в список лиц, против которых Вашингтон ввел санкции после начала украинского кризиса. "Строительный концерн Ротенберга-старшего получает крупные заказы от государства", - сообщает издание.

"Для RTITS система "Платон" - прибыльный бизнес. Компания инвестировала в систему всего 2 млрд рублей (35 млн швейцарских франков), получила кредит на сумму в 478 млн швейцарских франков. На эксплуатацию системы компания получает из федерального бюджета около 195 млн швейцарских франков ежегодно. Это - почти половина доходов, полученных от системы государством в 2016 году. Ее отмена - окончательная цель протестующих - государством даже не обсуждается. Конца протестам не предвидится", - резюмирует автор.