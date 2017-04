25 апреля 2017 г. Исаак Арнсдорф | Politico Турецкое лоббирование Майкла Флинна связано с Россией "Турок, который заключил с Майком Флинном лоббистскую сделку на сумму в 600 тыс. долларов как раз перед тем, как президент Дональд Трамп выбрал того на роль советника по национальной безопасности, имеет бизнес-связи с Россией, включая сделку за 2009 год по финансированию в области авиации, согласованную с Владимиром Путиным", - пишет Исаак Арнсдорф в европейской версии издания Politico, ссылаясь на судебные документы. "Этот человек по имени Эким Алптекин помогал в последние годы координировать турецкое лоббирование в Вашингтоне вместе с Дмитрием "Дэвидом" Зайкиным, бывшим руководителем российских энергетических и горнодобывающих компаний родом из СССР", - продолжает автор со ссылкой на трех человек, "которые напрямую осведомлены об этой деятельности". "Эта необычная схема, в рамках которой Алптекин и Зайкин помогали руководить турецким лоббированием посредством различных групп, начиная, по крайней мере, с 2015 года, вызывает вопросы касательно как повестки обоих мужчин, так и источника средств, которые шли на оплату лоббистов", - говорится далее. Автор отмечает, что "обнародование российских бизнес-связей человека, нанявшего Флинна, - о чем ранее не сообщалось - рискует усложнить попытку Белого дома укрыться от опускающейся на него тени расследования ФБР касательно того, координировали ли члены штаба Трампа свои действия с российскими агентами". "Зайкин отказался дать интервью, но заявил в электронном письме, что он не был причастен к лоббированию Флинна и не знаком с Алптекином", - говорится в статье. Алптекин в беседе с автором заявил, что "он нанял Флинна на свои средства и что он не координировал какие-либо лоббистские усилия для турецкого правительства". Он также отрицал свое знакомство с Зайкиным, информирует журналист. "Однако Алптекин признался, что он посещал мероприятия и встречался с лидерами Turkish Heritage Organization - группы американских турок, верных Эрдогану, со штаб-квартирой в Вашингтоне", - сообщает Арнсдорф. По словам журналиста, "эта организация была основана, когда Зайкин попросил международного политического консультанта в Вашингтоне Джона Морейру помочь с ее учреждением". Об этом сам Морейра рассказал изданию. "Морейра сообщил, что он еженедельно информировал Зайкина о деятельности организации и что Зайкин примерно раз в два месяца приезжал в Вашингтон, - передает корреспондент. - По крайней мере, в одном случае Алптекин, родившийся в Турции, но выросший в Нидерландах, встретился с пиар-консультантами, работающими на Turkish Heritage Organization, заявил Морейра". "Однако, - продолжает автор, - три человека, напрямую осведомленных о ситуации, заявили, что речь идет не об одной-единственной встрече; Зайкин и Алптекин работали вместе, чтобы помочь в координации протурецкого лоббирования". Что касается Зайкина, то он заявил журналисту: "Я представил [Turkish Heritage Organization] нескольким компаниям, которые, как я думал, были профессионалами этой сферы с хорошей репутацией. Я присутствовал на нескольких встречах". Арнсдорф рассказывает, что 49-летний Зайкин родился на Украине, его семья покинула СССР в 1990 году, затем он стал гражданином Канады, а сейчас проживает в Лондоне. "В 2000-х годах Зайкин был руководителем в сфере российской нефтяной промышленности, - говорится далее, - в то время, когда Путин консолидировал контроль над полезными ископаемыми страны, способствуя своей финансовой выгоде, а также выгоде круга олигархов, которые являются его ключевыми сторонниками и соратниками. Будучи председателем совета директоров и генеральным директором компании под названием Siberian Energy Group, Зайкин приобрел имущественные права на месторождения ископаемых и лицензии на их добычу в Курганской области согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США". По словам автора, "сделки Siberian Energy Group под управлением Зайкина были типичными для торговли ценными бумагами, офшорных схем финансирования и консалтинговых соглашений, к которым прибегали сторонники Путина, чтобы защитить и спрятать свои активы". Что касается Алптекина, то, как рассказывает журналист, "будучи партнером в инвестиционной группе ETIRC, начиная с 2006 года, он купил долю в производителе реактивных самолетов из Нью-Мексико под названием Eclipse Aviation. В сентябре 2008 года Eclipse объявила о планах построить фабрику стоимостью в 205 млн долларов в России при финансировании "Внешэкономбанка", председателем совета директоров которого был Путин, в то время премьер-министр". В статье говорится, что в СМИ появилась фотография Путина, который лично осматривал один из самолетов Eclipse. "Однако через месяц Eclipse обратилась в суд с просьбой о защите от банкротства", - информирует корреспондент. Алптекин и его партнеры планировали выкупить компанию на финансирование "Внешэкономбанка". Как сообщает издание, "Путин был лично вовлечен в выдачу разрешения на заем из банка для Eclipse, как следует из судебных бумаг". Но, видимо, финансирование так и не материализовалось, и продажа не состоялась, добавляет журналист. В документах, предоставленных в Министерство юстиции США, Флинн заявил, что "лоббистская работа, которую он выполнял для Алптекина, фокусировалась на оказании давления на США с тем, чтобы они выдали Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, который проживает в Пенсильвании и который, по утверждению Эрдогана, пытается его свергнуть", говорится в статье. "Лоббистская работа, которую Алптекин и Зайкин помогли организовать от имени турецких организаций, также фокусировалась на Гюлене", - утверждает журналист. "Зайкин не подписывал чеки или контракты - фирмы с Кей-стрит (улица в Вашингтоне, где расположены главные лоббистские компании. - Прим. ред.) нанимались через Turkish Heritage Organization, а также другую НКО под названием Turkish Institute for Progress, согласно документам о раскрытии лоббистской деятельности (в соответствии с законодательством США. - Прим. ред.)", - пишет издание. В учреждении Turkish Institute for Progress также участвовал Морейра по просьбе Зайкина, уточняет автор. "Turkish Heritage Organization заявляет, что она действует независимо от турецкого правительства и от Turkish Institute for Progress, - сообщает корреспондент. - Однако электронные письма зятя Эрдогана Берата Албайрака, полученные путем взлома и опубликованные WikiLeaks в декабре, как кажется, показывают, что лидеры организации отчитывались перед Албайраком и другими турецкими чиновниками о своей лоббистской деятельности в Вашингтоне". Из переписки также следует, что Зайкин получал информацию об этой лоббистской деятельности. Албайрак был одним из турецких чиновников, встречу которых с Флинном Алптекин организовал в Нью-Йорке в сентябре, пишет автор, ссылаясь на информацию, обнародованную самим Флинном. "Они обсуждали похищение Гюлена и его переправку в Турцию", - пишет автор в заключение со ссылкой на источник, осведомленный о встрече. Источник: Politico