Путинская Россия не должна побеждать за счет ракетного обмана

"Совершая новое вопиющее нарушение международного права, Россия разработала и теперь разместила на стартовой позиции крылатую ракету промежуточной дальности - вид оружия, который США и СССР торжественно условились запретить в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года", - сообщает Барри М.Блечман в USA Today. "Россия годами отрицала разработку такого оружия, и в последние месяцы пошла на еще более наглый обман, развернув батальон на стартовой позиции. Второй батальон остается на месте строительства и, без сомнения, может быть скоро доставлен на место", - говорится в статье.

"Вопиющее нарушение Договора о РСМД не должно остаться без ответа - и отвечать надо не просто дипломатическими жалобами", - полагает журналист.

Некоторые предположили, что подходящим ответом США на обман России было бы развертывание аналогичного оружия в Европе. Блечман не согласен: по его мнению, гораздо лучше асимметричный ответ - намекнуть российским лидерам в частных беседах, что США разместят в Европе крылатые ракеты дальнего действия LRSO. По словам журналиста, это оружие имеет возможность преодолевать любую систему ПВО, которую Россия могла бы развивать в последующие годы, оно будет относительно дешево и может изготавливаться в больших количествах.

"Российские лидеры знают, что их новая крылатая ракета не пригодна для использования в армии. Можно только догадываться об их мотивах разработки такого оружия, но, скорее всего, они политические: ослабить НАТО, возобновив споры, которые едва не разрушили альянс в 1980-х. Ответив на российское нарушение [договора об РСМД] LRSO с неядерными боеголовками, мы эффективно окажем отпор российскому обману, избежав политических последствий, которые повлек бы ядерный ответ", - резюмирует автор.